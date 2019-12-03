  • الثلاثاء , 3 ديسمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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ارتفاع معدل التضخم في شهر الاحتجاجات بالعراق

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بغداد – الصباح الجديد

اعلنت وزارة التخطيط عن ارتفاع معدل التضخم الشهري (0.6%) لشهر تشرين الاول 2019، وانخفاض السنوي لشهر ذاته بنسبة (0.8%).

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث صحفي ، ان “الرقم القياسي العام لشهر تشرين الاول في العراق بلغ (104.8%) اذ ارتفع بنسبة (0.6%) بالمقارنه مع شهر ايلول 2019، عازيا ذلك الى ارتفاع قسم الاغذيه والمشروبات غير الكحوليه بنسبة (2.5%)، قسم الصحة بنسبة (1.3%)، قسم التعليم بنسبة (0.4%).

واضاف الهنداوي ان مؤشر التضخم الأساس انخفض بمعدل (0.2%) عن الشهر السابق وأنخفض بمعدل (0.1%) مقارنة مع شهر تشرين الاول 2018.

واشار الى انخفاض معدل التضخم السنوي خلال شهر تشرين الاول 2019 الى (0.8%) مقارنة مع شهرتشرين الاول 2018 اذ بلغ الرقم القياسي حينها (105.6%) .

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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