الوطني يواجه البحرين في نصف نهائي خليجي 24 .. الخميس

قطر يلتقي السعودية

بغداد ـ الصباح الجديد:

برغم تعادله أمس امام اليمن سلبا، فأن منتخبنا الوطني احتفظ بصدارته لترتيب المجموعة الأولى في بطولة خليجي 24 برصيد 7 نقاط، تاركا المركز الثاني للمنتخب القطري المضيف الذي فاز امس على نظيره الإماراتي باربعة أهداف مقابل هدفين ليرفع العنابي رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد الإمارات عند النقطة الثالثة، واليمن بالمركز الرابع وله نقطة واحدة.

المنتخب الوطني وشقيقه القطري تأهلا إلى دور نصف النهائي للبطولة الذي سيقام يوم الخميس المقبل، اذ سيلعب منتخبنا متصدر المجموعة الاولى في نصف النهائي امام المنتخب البحريني، ثاني المجموعة الثانية في الساعة الخامس والنصف مساء يوم الخميس المقبل في استاد جاسم بن حمد بنادي السد. في حين يلتقي قطر ثاني المجموعة الأولى، امام المنتخب السعودي، متصدر المجموعة الثانية في الساعة الثامنة من مساء اليوم ذاته في استاد الجنوب بنادي الوكرة.. اما المباراة النهائية لخليجي 24 فتقام يوم الأحد المقبل في استاد خليفة الدولي.

وكانت مباريات المجموعة الثانية أمس، اسفرتا عن فوز السعودية على سلطنة عمان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، والبحرين على الكويت باربعة أهداف مقابل هدفين، وبذلك السعودية يقف متصدرا برصيد 6 نقاط، ثم البحرين وله 4 نقاط متفوقا على سلطنة عمان بفارق الأهداف، والكويت بالمركز الاخير وله 3 نقاط.

وأوضح السلوفيني سريتشكو كاتانيتش مدرب منتخبنا الوطني، أن مواجهة المنتخب اليمني لم تكن سهلة وأن أداء الفريق تأثر بحالة الطرد منذ بداية المباراة.. وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي بعد المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي: «برغم أن المباراة ليست بذات الأهمية بعد أن ضمنا التأهل لكن المباراة لم تكن سهلة بعد حالة الطرد منذ بداية المباراة، حاولنا تصحيح المسار للفريق من خلال التبديلات للحفاظ على توازن الفريق».

وبين أن انخفاض الجانب البدني للفريق حالة تثير القلق في المباريات المقبلة، مضيفا: «أسلوب اللعب فُرض علينا وحتى التبديلات كانت قد تأثرت برغم أننا حاولنا الزج بمهاجم ثان ولا ننسى أن المنتخب العراقي لعب بالتشكيلة الشبابية ولعبنا المباراة بنقص عددي وبالتالي أنا سعيد بالنتيجة برغم ظروفها كانت صعبة».

ورفض مدرب العراق التعليق على قرار البطاقة الحمراء لأنه لم ير الحالة بوضوح، مؤكدا أن المباراة لم تكن تستوجب مثل هذه القرارات كونها محسومة قبل انطلاقها فريق متأهل وآخر غادر البطولة.وتابع: «علينا التركيز على المباراة المقبلة في نصف نهائي البطولة لأنها الأهم، وعلينا أن نحافظ على حظوظنا في بلوغ المباراة النهائية».

من جانبه، أكد مدرب المنتخب اليمني سامي النعاش أنه مقتنع بأداء فريقه أمام العراق مضيفا أنه سعيد بحصد النقطة الوحيدة لهم في البطولة.. وقال النعاش في المؤتمر الصحفي بعد المباراة إن اللاعبين الجدد والحارس شكلوا إضافة قوية للمنتخب في مباراة أمس أمام العراق، لافتا إلى أن فريقه كان يتطور وازداد ثقة مع توالي اللقاءات.وأوضح أن أداء منتخب اليمن تطور من مباراة إلى أخرى برغم الخسارة الكبيرة بسداسية أمام قطر.

وأشار: «المباريات في بطولة الخليج مختلفة، وخضنا مواجهات قوية ولدينا 3 مواجهات في التصفيات المزدوجة ونسعى لتحقيق نتائج طيبة».وختم: «المنتخب بحاجة إلى إعداد متميز ولاشك أن الفريق استفاد من المشاركة في بطولة الخليج».

واختارت اللجنة المنظمة للمباراة التي جمعت منتخبي العراق واليمن، مهاجم الأخير عبد الواسع المطري رجلا لمباراة فريقه أمام أسود الرافدين في الجولة الثالثة من بطولة خليجي 24 في الدوحة.وجاء اختيار اللاعب عبد الواسع المطري للجهود الكبيرة التي بذلها في المباراة، كما سجل هدفا ألغي بعد العودة إلى تقنية الفيديو.ويعد المطري مصدرا حيويا لهجمات المنتخب اليمني وأزعج دفاعات العراق طوال دقائق المباراة.