الفساد الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير ديسمبر 2nd, 2019 0 تعليق 184 views إعادة تشكل ! تيار الحكمة: الكتل السياسية تلقت درسا لن تنساه ابدا ولن تطالب بحكومة محاصصة نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة نواب: الواقع السياسي يفرض أن تطال الاستقالة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ديسمبر 3rd, 2019 نائبة: سيكون موقفنا حازما من اتخاذ وزراء تصريف الأعمال قرارات مصيرية ديسمبر 3rd, 2019 حكومة الاقليم: مجلس الوزراء صادق على الموازنة ومستحقات كوردستان قبل الاستقالة ديسمبر 3rd, 2019 قيادة العمليات المشتركة: لا صحة لنقل قوات امريكية من سوريا الى العراق ديسمبر 3rd, 2019 جبهة الانقاذ: الكتل السنية لم تطرح أسماء بديلة لعبد المهدي ولنا تفاهمات مع النصر وسائرون والوطنية ديسمبر 3rd, 2019 سائرون تعمل على جمع الملفات التي تدين الحكومة المستقيلة ديسمبر 3rd, 2019 الموارد المائية تؤكد جاهزيتها لاستقبال كميات الامطار والموجات الفيضانية ديسمبر 3rd, 2019 نائب الرئيس الايراني: إيران في خطر ونمر بأوضاع صعبة لم نشهدها منذ ثورة 1979 ديسمبر 3rd, 2019 البطريركية الكلدانية تلغي احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة ديسمبر 3rd, 2019 اضف رد انقر هنا لإلغاء الرد.