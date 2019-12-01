“الاقاليم والمحافظات” تبحث جوانب التحديات التي تواجه الواقع الرياضي

إعلام شؤون الاقاليم والمحافظات:

عقد مستشار وزارة الشباب والرياضة / المعاون الفني للمدير العام لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات د. علي سلمان اجتماعاً تداولياً خاصاً ضم معاون المدير العام للدائرة للشؤون الادارية د . ميثم حسين ومديري الاقسام ومسؤولي عدد من الشعب ، بحضور ممثل مكتب وزير الشباب والرياضة/ الخبير الدكتور اوس الحيالي ومدير قسم الاملاك بدائرة الشؤون القانونية والادارية والمالية.

الاجتماع بحث عدد من القضايا التي تشكل تحديا يواجهه الواقع الرياضي في العراق ، وسبل معالجتها وازالة العراقيل والعقبات التي تعترض سبيل ذلك، وقد خرج الاجتماع بعدد من المقترحات والتوصيات التي تهم الواقع الرياضي في العراق، سيصار الى رفعها الى وزير الشباب والرياضة، الدكتور احمد رياض طالب، للبت فيها.