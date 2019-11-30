الهجمات الارهابية على لندن الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير نوفمبر 30th, 2019 0 تعليق 21 views ماذا بعد استقالة رئيس مجلس الوزراء؟ الرئيس اليمني يدعو «أنصار الله» إلى تنفيذ الاتفاقات و»تغليب مصلحة الشعب» نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة سائرون: لن نكتفي باستقالة عبد المهدي.. ونرفض بديلا عنه من “الاحزاب الفاشلة” نوفمبر 30th, 2019 المتظاهرون: استقالة عبد المهدي لا تكفي وسنواصل حتى تنحية الفاسدين واحالتهم الى القضاء نوفمبر 30th, 2019 حقوق الانسان: جرائم القتل ضد المتظاهرين “لا تسقط بالتقادم” والحصانة لا تنفع المتورطين نوفمبر 30th, 2019 الانبار وديالى والموصل وصلاح الدين تساند احتجاجات بغداد ومحافظات الوسط والجنوب نوفمبر 30th, 2019 النائب آراس حبيب : خطاب المرجعية حدد بوضوح طريق التغيير نوفمبر 30th, 2019 إيران تمنع مفتشاً في الوكالة الدولية من دخول موقع نووي وتصف الاتفاق النووي بالمودع في “العناية المركزة” نوفمبر 30th, 2019 الكرد يناقشون مرحلة ما بعد عبد المهدي ويتمسكون بحقهم في المادة 142 من الدستور نوفمبر 30th, 2019 وزير الزراعة : موازنة 2020 تسعى الى تصدير الفائض من المحاصيل الى خارج البلاد نوفمبر 30th, 2019 شركة “الفارس” تعلن عن دوراتها التدريبية للعام الحالي لتطويـر قدرات منتسبيهـا نوفمبر 30th, 2019 اضف رد انقر هنا لإلغاء الرد.