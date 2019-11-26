  • الثلاثاء , 26 نوفمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

العراق.. مسؤولية اخلاقية

أعمدة الكتاب
0 تعليق
7 views

تداعيات الأحداث في العراق منذ سقوط النظام السابق فرضت على المجتمع الدولي رصد مايجري ومراقبة التطورات انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط دول الشرق والغرب مع العراق واتساقا مع موقع العراق الجغرافي الحيوي والدور المحوري للنظام السياسي الجديد في الجمع بين الاضداد في منطقة الشرق الأوسط وبعيدا عن التجاذبات السياسية والمصالح بين الدول هناك ثمة مسؤولية اخلاقية تقع على المجتمع الدولي من اجل سلامة العراق وحماية سيادته والعمل من اجل مواجهة الاخطار والتهديدات التي يتعرض لها وخلال ستة عشر عاما لم يجنِ الشعب العراقي من الخلافات المحتدمة بين ثنائيات مختلفة سوى المزيد من التوترات والضغوطات حرصت فيها الأطراف المتنافسة على مصالحها وضربت عرض الحائط مصالح العراق ( ايران -الولايات المتحدة) (ايران السعودية ) وغيرها من الثنائيات التي انعكست تفاصيلها على مجريات العملية السياسية ( روسيا تركيا ) (قطر السعودية سوريا تركيا ) وفيما كان نزيف الدم العراقي مستمرا وفيما التف الشعب العراقي بكل فصائله لمواجهة اعتى هجمة ارهابية لم يحصل العراق على الدعم الكافي لتجاوز مشكلاته الإقتصادية ولم ينبثق برنامج عالمي لاعادةاعمار العراق مثلما حصل مع دول أخرى تعرضت إلى ظروف مشابهة لظروف بلادنا ومايحدث اليوم من تطورات في الداخل العراقي يحتم على المجتمع الدولي عامة وعلى الدول الكبرى والدول المجاورة خاصة مد يد العون للعراقيين والتخفيف عن الامهم وتقديم مبادرات تمكن العراقيين من الحصول على حقوقهم ومعاضدة انتفاضتهم ضد الفساد وحماية الارواح والممتلكات من التخريب والتدمير ولاتكفي بيانات القلق الصادرة من هنا وهناك لتطمين الشعب العراقي على حاضره ومستقبله فما تملكه الولايات المتحدة الأميركية وروسيا ودول مثل تركيا وإيران والسعودية ودول الخليج الأخرى من ادوات وقدرات يمكنها من القيام بشكل فاعل في دعم استقرار العراق وتحقيق الاصلاح والتغيير فيه بشرط تخليها عن مصالحها الخاصة ونبذ انانيتها في التعاطي مع الشؤون العراقية ومساعدة الشعب العراقي في الوصول إلى مبتغاه باقل التضحيات.

د. علي شمخي

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة