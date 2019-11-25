مندسون هم الذين ينفذون التخريب وحرق المباني والاحتكاك بقوات الأمن

قائد عمليات بغداد:

بغداد – الصباح الجديد:

وصف قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، المتظاهرين السلميين في العاصمة بابطال لديهم رسالة عظيمة، مشيرا بالوقت ذاته الى وجود مندسين يسيئون للمتظاهرين من خلال اعمال الحرق والاحتكاك مع القوات الأمنية.

وقال المحمداوي في تصريح صحفي ان “بعض من يذهب للبنك المركزي وينتشر قرب المحال التجارية وسط بغداد في ساعات متأخرة يريد التخريب”.

وأضاف ان “المتظاهرين السلميين أبطال ورسالتهم عظيمة ونحن نحميهم، ومع مطالب المتظاهرين المشروعة ولم يحدث أي احتكاك معهم”.

ونفى الفريق الركن استخدام القطاعات الأمنية التابعة لقيادة العمليات الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، لافتاً الى وجود “مجموعة مخربة استخدمت المولوتوف في شارع الرشيد التاريخي لأغراض التخريب وضد القوات الامنية”.

ولفت الى ان “المخربين الذين يخربون المال العام والخاص يسيئون للمتظاهرين”.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، امس الأحد، أن سبع فرق دفاع مدني شاركت بعملية اخماد حريق حافظ القاضي وسط العاصمة بغداد.

وذكر الوزارة في بيان لها، أن “حريقا اندلع داخل بناية لبيع التجهيزات الرياضية في منطقة حافظ القاضي قرب جسر الاحرار ببغداد”.

وأشارت الى ان “7 فرق من الدفاع المدني بالتعاون مع القوات الامنية باشرت في عمليات الاخماد”.



وكان مكتب إعلام مديرية الدفاع المدني، كشف، أول أمس الاحد، أن الحرائق التي نشبت في شارعي النهر والرشيد وساحة الخلاني، وهي المناطق التي ينتشر فيها وعلى مقربة منها، المتظاهرون وسط بغداد، أغلبها مفتعلة وان بعض البنايات تعرضت للحرق مرتين أو أكثر.

وقال مدير إعلام الدفاع المدني العقيد جودت عبد الرحمن داوود في تصريح صحفي، إن “أغلب الحرائق التي شبت في شارعي النهر والرشيد وساحة الخلاني مفتعلة وان بعضها حدث مرتين أو أكثر في البناية الواحدة”.

وبناء على هذه التطورات اصدرت وزارة الداخلية العراقية، الاحد، مجموعة توجيهات إلى المتظاهرين، وأكدت ان الالتزام بها دليل على وعيهم وثقافتهم.

وتضمنت هذه التوصيات عدم المساس بالممتلكات العامة لان عائديتها للمواطن ووجدت لخدمته، وان الجندي والشرطي هو اخ لك ووجوده لحمايتك، وحقوقك تصلك اسرع عندما تطالب بها بانضباط، ودعت للابلاغ عن المندسين ومثيري الشغب وخصصت رقما مجانينا لذلك، وأكدت على انه ضمن الاخلاق وحسن السلوك تجعل الدولة اكثر اهتماما بمستقبلك ودعت المتظاهرين بأن يجعلوا الدولة مشغولة بانجاز حقوقهم ولايجعلوها مشغولة بإعمار ما دمره المندسون واصحاب الفوضى.