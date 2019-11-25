«أزمات الجمهورية»: أربع مقالات لحنه آرنت عن السياسة الأميركية

يضم كتاب «أزمات الجمهورية» للمفكرة الألمانية حنة آرنت مختارات من أربع مقالات كتبتها حول السياسة الأميركية والأزمات التي واجهتها في الستينيات والسبعينيات، والتي نشرت عام 1972.

الكتاب الذي تصدر ترجمته قريباً عن داري «الروافد الثقافية» و»ابن النديم» يشتمل على مقالات آرنت، المتخصصة في الفلسفة السياسية، التي تطرقت فيها إلى «الكذب في السياسة»، و»العصيان المدني»، ومقال بعنوان «في العنف»، و»السياسة والثورة»، وقد نقلت العمل إلى العربية المترجمة نادرة السنوسي.

المقالات الأربع مترابطة وتتناول السياسة الأميركية المعاصرة وأزماتها في الستينيات والسبعينيات، وتبحث المقالة الأولى «الكذب في السياسة» عن تفسير خداع الإدارة الأميركية في ما يتعلق بحرب فيتنام.

أما مقالة «العصيان المدني» فتتفحص حركات المعارضة والاحتجاجات الشعبية ووسائل التظاهر السلمي وجدواها وسياساتها، في حين تضع آرنت في مقالة «السياسة والثورة» مجموعة من التعليقات والتأملات.

وفي مقالتها «عن العنف» والتي صيغت على شكل مقابلة كانت أجرتها مع كاتب ألماني عام 1970، تقطع الكاتبة مع المفهوم السائد للسلطة كما هو مستمد من العنف، وأن العنف هو مظهر من مظاهر القوة المفرطة. وتعتبر أن السلطة والعنف ظاهرتان منفصلتان.

يذكر أن حنه آرنت (1906-1975)، ورغم كتاباتها الأساسية في الفلسفة السياسية للقرن العشرين لم يبدأ الاهتمام الفعلي بترجمتها قبل العقد الأخير، وبدأت تصدر أعمالها من دور نشر متفرقة الواحد بعد الآخر، وتجربة نادرة السنوسي في ترجمتها هي أحدثها.