البان ابو غريب تطرح انواعا جديدة من منتجاتها وتعتزم انتاج جبن المثلثات قريبا

بعد استثمارها من قبل شركة المكاء كوناي التركية

بغدداد _ الصباح الجديد :

طرحت مصانع البان ابوغريب التابعة الى الشركة العامة للمنتجات الغذائية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن انواعا جديدة من منتجات الالبان بشتى العبوات الى السوق المحلية بعد احالتها للاستثمار على شركة المكاء كوناي التركية شملت منتجات لبن زبادي بالقشطة وخمسة انواع من جبن الشيدر المطبوخ اضافة الى منتجات اللبن الرائب والشنينة والقشطة.

وقال معاون مدير عام الشركة عبدالرحيم عايد عبدالله ان التوجه نحو الاستثمار جاء بهدف ادخال الخبرات الفنية الى داخل البلد وتطوير جميع الخطوط الانتاجية الموجودة واعادة تشغيل الخطوط الانتاجية العاطلة وزيادة الانتاج كما ونوعا .

وشدد معاون المدير العام على ان الشركة حريصة على التعاون مع الشركة المستثمرة لانجاح مشروع الاستثمار لما له من اهمية كبيرة في تحقيق الايرادات لمصانع ابو غريب ودفع رواتب موظفيها اضافة الى منحهم اجورا اضافية ومكافآت وحوافز ، مشيرا الى ان الخطوط الانتاجية في المصانع تعمل بطاقات انتاجية عالية بحاجة الى استيعابها من قبل السوق العراقية المغرقة بالمنتجات المستوردة غير الصحية لاحتوائها على مواد حافظة بخلاف منتجات مصانع ابو غريب التي تمتاز بطعمها اللذيذ ونوعيتها العالية لخلوها من أي مواد حافظة او مغشوشة كونها منتجات مبسترة ومجنسة .

واوضح معاون المدير ان الشركة التركية المستثمرة مازالت في مرحلة التأهيل وانها ملتزمة ببنود العقد ودفع مستحقات الموظفين وستعمل على اضافة خطوط جديدة لانتاج انواع غير مطروقة من الاجبان والالبان والصعود بالطاقات الانتاجية والارتقاء بالنوعية ، مشيرا الى ان المنتجات مطروحة في منافذ الشركة التسويقية في العاصمة بغداد والمحافظات مع السيارات الجوالة فضلا عن الوكلاء المسوقين في شتى محافظات البلاد.

من جانبه اكد نائب مدير عام شركة المكاء كوناي التركية المستثمرة علي الموسوي ان الشركة التركية قامت بتأهيل جميع المكائن الانتاجية الموجودة وترميم وتصليح وصيانة الابنية وجميع موجودات المصانع واضافة منتجات جديدة من بينها ( اللبن الرائب بعبوات من 200 غم الى 4 كيلوغرام) و (القشطة بعبوات 90 غم ، 100 غم ، 150 غم) و (خمسة انواع من جبن شيدر مطبوخ بعبوات 40 غم (للمستشفيات والخطوط الجوية العراقية) ، 100 غم ، 140 غم ، 175 غم) و (شنينة 330 غم ، 900 غم ، 5 لتر) و (الجبن بالقشطة عبوة 90 غم) و (لبن زبادي بالقشطة 1750 غم ، 1 كيلو ) ، كاشفا عن انه سيتم طرح منتج جبن المثلثات والكيري مطلع الشهر المقبل بعد انتاج كميات منه تجريبيا وطرح منتج الاجبان بعبوات زجاجية ومعدنية مطلع العام المقبل ، مؤكدا ان الخطوط الانتاجية والمكائن الموجودة في مصانع البان ابو غريب من مناشئ اوروبية وتركية وبطاقات عالية لتغطية السوق المحلية.

من جانب اخر أعلنـت الشركـة العامـة لصناعـة الاسمدة الشمالية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن فرصة أستثمارية لأنشـاء معمـل الاسمـدة النيتروجينيـة ( اليوريـا ) بطاقـة أنتاجيـة فعلية لاتقل عن (2000) طن متري / يوم قابلة للزيادة .

ودعـا مديـر عـام الشركـة عبد الله مصطفى بنيان الشركات العالمية والعربية والعراقية الرصينة المصنعة او المنتجة او كلاهما ووكلاءهما المعتمدين المتخصصة بـأنتاج سماد اليوريا للاشتراك في هذه الفرصة وتقديم العروض الأستثمارية التي تتضمن العرض الفني وخطة العمل والعرض التجاري والفترة الزمنية المطلوبة لانشاء المشروع ،

مشيراً الى ان الفرصة الاستثمارية تمتاز بضمان تحقيق الربحية العالية والتسويق الكامل لمنتج سماد اليوريا وتوفر المواد الاولية المطلوبة في الأنتاج والموقع الجغرافي للمشروع الذي يقع بالقرب من مصافي بيجي وحقول عجيل النفطية والغازية في محافظة صلاح الدين وحقول كركوك النفطية والغازية وحقول النفط في القيارة فضلاً عن قربه من نهر دجلة لضمان توفر مصدر المياه التي يحتاجها المشروع وكذلك توفر البنى التحتية من طرق معبدة وسكة حديد القطار الواصلة الى داخل موقع الشركة وتوفر الايدي العاملة التي تتمتع بخبرات فنية عالية اسهمت في بناء المشاريع النفطية والصناعية في المنطقة .