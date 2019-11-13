أنشطة لتبادل الخبرات والمعلومات والزيارات واجراء البحوث المشتركة وعقد الندوات والمؤتمرات

مذكرة تعاون بين الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية وجامعة البصرة

البصرة _ سعدي السند :

تعضيدا للتعاون العلمي مع المؤسسات الاكاديمية البحثية وقعت الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية مع جامعة البصرة مذكرة للتعاون العلمي في المجالات البحثية واقامة الفعاليات العلمية والطبية .

ووقع المذكرة رئيس الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية العراقية الطبيب الاختصاصي الدكتور حيدر التميمي والدكتور سعد شاهين حمادي رئيس جامعة البصرة.

رئيس جامعة البصرة يأمل ان تكون المذكرة بابا لخدمة العلم

وقد ابدى الدكتور سعد شاهين تفاؤله بهذه الوثيقة واعرب عن امله ان تكون بابا لخدمة العلم والمعرفة والارتقاء بالواقع العلمي البحثي في محافظة البصرة والعراق عموما وان جامعة البصرة بحاجة ماسة لكل مايحقق لنهضتها المعروفة اضافات مميزة ترتقي بمسيرتها وهي التي تعد اليوم بجهود اساتذتها صرحا علميا يشار إليه بالبنان حيث لا يخفى على الجميع ان الجامعة تأسست عام 1964 بأربع كليات هي الآداب والعلوم والهندسة فضلا عن كلية الحقوق وبعد مسيرة علمية حافلة بالنجاحات على مر خمسة عقود مضت ، أصبحت اليوم تضم 20 كلية في شتى التخصصات العلمية والإنسانية والمراكز البحثية الأخرى وبما يلائم متطلبات سوق العمل . واشار الدكتور شاهين الى ان الجامعة تسعى الى توفير المناخ الملائم للطلبة للتزود بالعلوم المعرفية التي تسهم في تقديم الخدمات للمجتمع كلا حسب اختصاصه واننا اليوم نسعى وبكل جهد الى تطبيق البرنامج الوزاري للجامعة حسب التوقيتات التي وضعت وإدخال الجامعة في التصنيفات العالمية ، مبينا ان جامعتنا تضم الان 20 كلية وهي كليات الهندسة ، الزراعة ، التربية للعلوم الصرفة ، الادارة والاقتصاد ، التربية البدنية وعلوم الرياضة ، الفنون الجميلة ، علوم الحاسوب ،العلوم ، علوم البحار ، الطب ، الصيدلة ، طب الاسنان ، التمريض ، الطب البيطري طب الزهراء ، والآداب و التربية للعلوم الانسانية ’ القانون و التربية للبنات وكلية التربية قرنة … ونسعى من خلال مذكرة التفاهم هذه مع الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية العراقية الى خدمة مسيرتنا الجامعية وخدمة مجتمعنا تجسيدا لشعار ( الجامعة في خدمة المجتمع ) .

المذكرة ستعمل على تبادل الخبرات والمعلومات

وحول مذكرة التفاهم هذه قال الدكتور حيدر التميمي رئيس الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية العراقية : سيتم من خلال هذه المذكرة المهمة تبادل الخبرات والمعلومات والزيارات في المجالات الطبية والصحية والمساعدة على اجراء البحوث العلمية المشتركة في الاختصاصات الطبية والمشاركة في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية و التدريبية التي يقيمها الطرفان مع تبادل ونشر وترجمة المؤلفات الطبية والثقافية اضافة الى تبادل البحوث والمطبوعات والكتب والدوريات والاشرطة العلمية والثقافية وقد تم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لتنفيذ المذكرة التي باشرنا العمل لتنفيذ مضامينها وستبقى نافذة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا ولدينا في الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية العراقية الكثير من الأفكار التي تعمل على الأرتقاء بالمهام التي تتضمنها مذكرة التفاهم من خلال الخبرات الممارسات التخصصية لأعضاء الجمعية الذين أعربوا عن تفاعلهم مع الفقرات التي تضمنتها المذكرة مؤكدين انهم على استعداد متواصل للاسهام في تعزيز كل الأنشطة والفعاليات التي تجعل من المذكرة اطلالة مهمة على كل مايعزز الفعل العلمي والمجتمعي المتطور الذي يحتاجه المجتمع وتحتاجه المسيرة العلمية في جامعة البصرة خصوصا وان جمعيتنا سبق ان وقعت مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات ومنها جامعة الكوفة وجامعة الموصل وجامعة النهرين وجامعة ميسان والجمعية الاميركية للكيمياء وغيرها الكثير.

وحضر حفل التوقيع نائب رئيس الجمعية الاستاذ المساعد الدكتور صادق حسن كاظم .

رؤية ورسالة الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية

والجدير بالذكر ان الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية العراقية هي أول جمعية علمية في محافظة البصرة وقد تأسست عام 2017 بالأمر الوزاري ب ت 5747/5 في 12 تموز 2017 الصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهي منضوية تحت مظلة المجلس الأعلى للجمعيات العلمية في العراق ولديها مقعد في مجلس التعليم الطبي في وزارة الصحة العراقية ولها رؤيتها التي تتمثل في الريادة وطنيا وأقليميا في البحث العلمي الطبي الرصين وتعمل عبر رسالتها الى دعم البحث العلمي والدراسات الطبية في شتى الأختصاصات وعقد الشراكات مع الجهات البحثية المحلية والعالمية بهدف تبادل الخبرات وتشجيع التأليف والنشر والترجمة وتدريب وتطوير قابليات العاملين والباحثين في المجال الصحي وتقديم الأستشارات الطبية والفنية .