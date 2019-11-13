  • الأربعاء , 13 نوفمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • التخطيط تنفي تحويل او مناقلة اي تخصيصات مالية من المحافظات الجنوبية الى الغربية

التخطيط تنفي تحويل او مناقلة اي تخصيصات مالية من المحافظات الجنوبية الى الغربية

شؤون عراقية
0 تعليق
0 views

اعلنت عن تخصيص نحو (٦) ترليونات دينار للمحافظات خلال العام الحالي

بغداد _ الصباح الجديد :

كشفت وزارة التخطيط عن تخصيص ٥ ترليونات و٧٨٢ مليارا و٤٠٨ ملايين دينار للمحافظات ضمن موازنة ٢٠١٩ ، نافية بشدة الانباء التي تحدثت عن مناقلة جزء من الاموال المخصصة للمحافظات الجنوبية وتحويلها الى المحافظات الغربية بسبب الظروف التي تواجهها المحافظات الجنوبية .
ولفت المتحدث الرسمي للوزارة عبدالزهرة الهنداوي ان اي مناقلة مالية من محافظة الى محافظة اخرى لم ولن تحدث لانها غير ممكنة قانونا ، مشيرا الى النخصيصات المالية لاي محافظة ، لايمكن تحويلها او مناقلتها الى محافظة اخرى ، مضيفا ان تخصيصات محافظة البصرة للعام الحالي ، بلغت ترليونا و٤٠٠ مليار دينار ، وبغداد (٩٦٤) مليار دينار ، وتم تخصيص (٣١٦) مليارا و(٥٢٧) مليون دينار لمحافظة ذي قار ، و(٢٢٢) مليارا و(٩٢٥) مليون دينار لمحافظة ميسان ، وتخصيص (٢٣٦) مليارا و(٣٠٣) ملايين دينار لمحافظة النجف الاشرف، ولمحافظة الديوانية تم تخصيص (١٧١) مليارا و(٨٥٣) مليون دينار ، وخُصص لمحافظة كربلاء (١٦٤) مليارا و(٣٧٠) مليون دينار ، اما محافظة بابل فقد خُصص لها (٢٨٥) مليارا و(٦٥٨) مليون دينار .
واوضح المتحدث الرسمي ان تخصيصات محافظة المثنى بلغت (١٣٣) مليارا و(٩٠٠) مليون دينار، اما محافظة واسط فقد بلغت تخصيصاتها لعام ٢٠١٩ (٢٣٤) مليارا و(٨٩٠) مليون دينار )اوبلغ مجموع تخصيصات محافظة نينوى (٥٣٢) مليارا و(٨٧٤) مليون دينار ، وتم تخصيص مبلغ (٣٠١) مليار و(٥٥٨) مليون دينار لمحافظة صلاح الدين ، وبلغ حجم تخصيصات محافظة الانبار (٣٧٨) مليارا و(٨٥٨) مليون دينار ، فيما بلغت تخصيصات محافظة كركوك (٢٥٦) مليارا و(٣٩٩) مليون دينار ، ومحافظة ديالى (١٨٢) مليار دينار .
واشار الهنداوي الى ان هذه التخصيصات تتضمن ( برنامج تنمية الاقاليم ومناقلات اضافية ، ومناقلات اخرى خاصة بمشروع بناء المدارس والبترودولار ومشاريع خفض الفقر واعادة الاعمار ) .

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة