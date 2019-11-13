منتدى الإنتاج السينمائي اللاتيني العربي المشترك يفتح باب التقديم لنسخته الرابعة

يستهدف مشروعات الأفلام العربية

متابعة الصباح الجديد

في أكبر أسواق السينما في أميركا اللاتينية، فينتانا سور (من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 2 ديسمبر/ كانون الأول)، تنطلق النسخة الرابعة من منتدى الإنتاج اللاتيني العربي المشترك، والذي بدأ في استقبال طلبات التقديم لمشروعات الأفلام العربية عبر موقع مركز السينما العربية، ومن المقرر أن يستمر باب التقديم مفتوحاً حتى 13 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

الدورة الرابعة من منتدى الإنتاج اللاتيني العربي المشترك تُنظمها مؤسسة السينما الخصبة الأرجنتينية غير الهادفة للربح (مؤسسة الترويج للتنوع الثقافي المتنامي) التي فازت في 2018 بـجائزة اليونسكو – الشارقة للثقافة العربية، ويستهدف المنتدى مشروعات الأفلام في مرحلة التطوير وما بعد الإنتاج القادمة من الدول اللاتينية والعالم العربي، ليكون المنتدى فرصة للترويج لمشروعات بصرية سمعية، ولاتفاقات الإنتاج المشترك، ولدعم التعاون بين محترفي صناعة السينما من خلال أنشطة مختلفة تتنوع بين جلسات تقديم المشروعات، حلقات عمل، مسابقات ومؤتمرات متخصصة.

ويقول كريستيان مورو مدير منتدى الإنتاج اللاتيني العربي المشترك «الشراكة مع مركز السينما العربية وسيلة للاستمرار في خلق التعاون الذي لم يحدث من قبل، بين الدول اللاتينية والعالم العربي بشكل متماثل ومتكافئ. منتدى الإنتاج اللاتيني العربي المشترك ليس أداة لذلك فقط، ولكنه نظرة مستقبلية تكشف عن قدرة العمل المشترك بنهج متماثل على تقليل المسافات بين الثقافات والاستفادة من كل خصوصية بهدف تعزيز الإبداع والابتكار واستكشاف الأخطاء وإصلاحها».

المحلل السينمائي علاء كركوتي الشريك المؤسس في مركز السينما العربية ورئيس مجلس إدارة شركة MAD Solutions يعلق على ذلك قائلاً «نحن سعداء بهذه الشراكة الاستثنائية مع منتدى الإنتاج اللاتيني العربي المشترك في عامها الرابع، خاصةً أنها تفتح تدريجياً مساحة وفرصاً للتعاون السينمائي بين دول العالم العربي وأميركا اللاتينية».

الجوائز التي سوف تتنافس عليها مشروعات الأفلام هي 15 ألف دولار أميركي لأفضل مشروع وثائقي وجائزة مؤسسة IES en Lenguas Vivas التي تتمثل في ترجمة كل الملفات الخاصة بأفضل مشروع فيلم وثائقي، وجائزة مهرجان الجونة السينمائي، أحد شركاء مركز السينما العربية، وهي عبارة عن دعم مادي بقيمة 4 آلاف دولار أميركي لأفضل مشروع فيلم روائي، وجائزة Gui.ar التي تتمثل في خدمات استشارية للسيناريو، وجائزة شركة Haddock Films لأفضل فيلم أرجنتيني، وسوف يحصل أفضل مشروع في مرحلة الإنتاج على جائزة Lahaye-Pomeranec التي تتمثل في خدمات ما بعد الإنتاج بقيمة 16 ألف دولار، هذا إضافة إلى جائزة مؤسسة السينما الخصبة وهي عبارة عن تقديم ترجمة النسخة النهائية من الفيلم إلى الإنكليزية أو الإسبانية.