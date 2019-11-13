الإعلان عن تفاصيل الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة السينمائي الدولي يعقد مؤتمرا صحفيا ، للإعلان عن تفاصيل الدورة 41 التي تحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، والتي تقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري برئاسة المنتج محمد حفظي.

وحرص على حضور المؤتمر اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان القاهرة، وعدد من أعضاء لجان التحكيم، إضافة إلى الناقد أحمد رزق الله، ممثلا عن أسرة المدير الفني للمهرجان يوسف شريف رزق الله، والمنتجة ماريان خوري مخرجة فيلم «احكيلي» المشارك في المسابقة الدولية للدورة 41 والسفير المكسيكي بالقاهرة.

وتوجه المنتج محمد حفظي رئيس المهرجان بالشكر لكل الجهات التي حرصت علي دعم المهرجان وخص بالشكر اسم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله الذي تم إهداء الدورة إلى روحه.

وقال حفظي: قمنا العام الماضي بتكريم الناقد يوسف شريف رزق الله قبل وفاته وهذا العام ستمنح جائزة الجمهور وقيمتها 20 ألف دولار أميركي وتحمل هذا العام اسم يوسف شريف رزق الله وسيتم الإعلان عنها في حفل الختام.

وأعرب حفظي عن سعادته بتكريم المخرج العالمي تيري جليام والمخرج شريف عرفة والنجمة منة شلبي لأن لكل منهم دور كبير في صناعة السينما وسيقوم المهرجان بعرض عدد من أقلامهم، وهذا العام يحتفل المهرجان بالسينما المكسيكية وهي تجربة فنية هامة تشبه التجربة المصرية وبدأت تغزو العالم وتحصد العديد من الجوائز.

وأضاف حفظي: هناك تشابه كبير بين السينما المكسيكية و السينما المصرية عقب الأزمنة. كلاهما مرا بعصور ذهبية خرج خلالها عدد من الكلاسيكيات التي اثرت السينما المحلية والإقليمية وأحيانا العالمية. أيضا كانت هناك فترة ركود سواء على المستوي الفني أو في حجم الانتاج و لكن السينما المكسيكية استطاعت بفضل جيل جديد من المخرجين أن تعود في الصدارة مرة أخري. الآن ونحن نأمل في عصر ذهبي جديد للسينما المصرية يقوده عدد من المخرجين وصناع السينما المستقلة برغم من التحديات، علينا أن ننظر الي تجربة المكسيك لربما نستلهم منها الأفكار والطريق الذي يصل بنا الي ما مبتغاه.

ويقوم المهرجان بتكريم شخصيتين بارزتين في صناعة السينما المكسيكية، هما؛ السيناريست والمخرج المخضرم جويرمو أرياجا الذي ترشح للأوسكار، كما حاز على جائزة أفضل سيناريو من مهرجان كان السينمائي

، والمخرج كارلوس ريجاديس صاحب الأسلوب الشعري التجريبي، الفائز بجائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل مخرج في مهرجان كان السينمائي، كما يشارك السيناريست ميشيل فرانكو الحائز على جائزة نظرة ما لمرتين وجائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان السينمائي، في عضوية لجنة تحكيم المسابقة الدولية، ويحل ضيفا على المهرجان بمناسبة تكريم السينما المكسيكية أيضا المخرج جابريل ريبشتاين الحائز على جائزة أفضل عمل أول في مهرجان برلين السينمائي عام 2015 وابن المخرج المكسيكي الشهير أرتورو ريبشتاين الذي قدم النسخة المكسيكية من «بداية ونهاية» لنجيب محفوظ.

يشمل برنامج التكريم أيضا، إلقاء جويرمو أرياجا، الذي يعد أحد أهم الأسماء في الموجة الجديدة للسينما المكسيكية بالأفلام التي كتبها مثل «بابل» و»21 جرام» و»آموريس بيروس»، محاضرة مطولة مدتها 3 ساعات عن فن كتابة السيناريو، وكذلك يقام حوار مفتوح مع كارلوس ريجاديس حول أعماله السينمائية، إضافة إلى مشاركة الضيوف الأربعة في مائدة مستديرة حول صناعة السينما في المكسيك.

وكشفت إدارة المهرجان، خلال المؤتمر، عن قوائم الأفلام المتنافسة في المسابقات والبرامج المختلفة، كما أعلنت أيضا عن أبرز الورش وجلسات النقاش التي من المقرر إقامتها بمشاركة أبرز صناع السينما العالميين.

قال الناقد أحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي إن الناقد يوسف شريف رزق الله سبب رئيسي في المستوي الفني الجيد الذي سيظهر به المهرجان هذا العام خاصة وأنه من قام بوضع الخطوات التي قمنا بالسير عليها ولولاه لما تمكن المهرجان في إنجاز عمله.

وأوضح شوقي أنه تم الاتفاق مع شبكة نتفلكس للأفلام علي عرض فيلم الافتتاح كعرض أول قبل طرحه عليها ويبلغ عدد الأفلام المشاركة 153 فيلما من 63 دولة منها 35 فيلما عرض عالمي اول وهناك 120 فيلما عرض أول بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف شوقي: يعرض في المسابقة الرسمية 15 فيلما تعرض للمرة الأولي في الشرق الأوسط و5 منها عرض عالمي أول ولجنة التحكيم ستجد صعوبة في اختيار الفيلم الفائز نظرا لتميز الأفلام المشاركة بالمسابقة كما تم زيادة عدد الأفلام المشاركة في آفاق السينما العربية إلي 12 فيلما منها 6 افلام عرض عالمي أول كما تم زيادة عدد افراد لجنة تحكيم المسابقة أيضا إلي 5 أفراد.

ويعرض في أسبوع النقاد 7 أفلام وتتشكل لجنة تحكيمه من 3 أفراد وفي مسابقة سينما الغد يعرض 21 فيلما منها 11 فيلما عرض عالمي أول كما يعرض خارج المسابقة 10 أفلام منها الفيلم الفائز بجائزة مهرجان كان وجائزة أفضل إخراج بمهرجان فينيسيا إضافة إلي عروض منتصف الليل والبانوراما.

وخلال الفترة من 21 الى 26 يقيم المهرجان النسخة الثانية من «أيام القاهرة لصناعة السينما» التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، بالإضافة إلى حضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار.