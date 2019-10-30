  • الأربعاء , 30 أكتوبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة
    • ثقافة
  • شروق تشارك في «إبداعات تشكيلية في أروقة عباسية»

شروق تشارك في «إبداعات تشكيلية في أروقة عباسية»

ثقافة
0 تعليق
39 views

بغداد ـ الصباح الجديد:

تشارك الفنان التشكيلية، شروق القباني، في معرض «إبداعات تشكيلية في أروقة عباسية» بإشراف دائرة الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة، المقرر ان يقام يوم الأول من شهر كانون الأول المقبل في القصر العباسي بمشاركة نحو 100 فنان وفنانة.
وقالت القباني، لـ «الصباح الجديد»: اعددت لوحتي الخاصة للمشاركة في المعرض الذي اتطلع ليكون اضافة إلى مسيرتي الفني التي يبلغ عدد مشاركتي فيها بين 50 مشاركة متنوعة في ملتقيات فنية، اضافة إلى 5 معارض فنية خاصة.
وبينت ان اقامة المعارض الفنية تسهم في انتعاش الحركة الفنية في العراق، وبرغم الازمة الراهنة، فأن القطاع الفني يعمل على صناعة الجمال واشاعة الحب والسلام بوساطة لوحات فنية معبرة تحاكي تاريخ وحاضر العراق وتواكب مستجدات الأحداث.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة