صدر عن دار الساقي في بيروت كتاب «البحث عن الشرق المفقود» للكاتب الفرنسي أوليفييه روا، في 280 صفحة، بترجمة السورية رندة بعث.

يناقش المؤرخ المهتم بالإسلام السياسي تجربته الطويلة بعد رحلات إلى أفغانستان وآسيا الوسطى، وكيف استطاع صقل مفهومه للعالم الإسلامي، وتعقيدات هذا العالم في التاريخ الحديث.

ويقدم روا في كتابه مقاربة مميزة لموضوعات الإسلام السياسي، و»اختراع الأمم» في فترة ما بعد الحقبة السوفييتية، وعلى نحو أوسع مآل الثقافات والأديان والعلمانية في سياق العولمة المتعثّرة.

ويعدُّ الكتاب سرداً حياً ومثيراً لأحداث هي مدخل لتسجيل ملاحظات عدّة محفّزة للتفكير في الوضع الراهن. بالإضافة إلى أن الكتاب امتداد لفكر روا ومساره منذ سنوات التزامه الطّالبي الأولى في فرنسا، مروراً بأسفاره إلى تركيا وإيران وباكستان واليمن وأفغانستان، وصولاً إلى تكريسه مرجعاً في أوساط الباحثين في الشؤون الإسلامية.