خطوط تماس..

ريسان الخزعلي

( 1 ) الباب

الباب

الباب ُ لا معنى ً له ُ..

لو لم يكن ْ فكرة ً في رأس ِ السجين …

( 2 ) تعقيب على انهيدوانا

« السومريون يُغنّون بصوت ٍ واحد «

انهيدوانا 2300 قبل الميلاد

أول شاعرة في العالم

كالقصب ْ

واقفين َ..،

يُغنّون َ ..،

احزانهم

خُضرة ً .

والسماء ُ تبادلهم غيمة ً من قزح

أوثقوا قمراً للغناء ِ بخيط ِ المشيمة ْ

وارتضينا بذاك َ الغناء ِ نسب …

( 3 ) طائر التّم الجديد

أُغنّي

أُغنّي

أُغنّي

وان ْعبْت َ عزفي

بلحن ٍ لا أُجيده

أُغنّي وأُعيد ُ ما غنّيت ُ ..،

/ اغنية ً جديدة / .

فلست ُ كطائر ِ التّم ِ القديم ِ ..،

يموت ُ بإغنية ٍ وحيدة …