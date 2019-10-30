خطوط تماس..

ريسان الخزعلي
( 1 ) الباب
الباب
الباب ُ لا معنى ً له ُ..
لو لم يكن ْ فكرة ً في رأس ِ السجين …
( 2 ) تعقيب على انهيدوانا
« السومريون يُغنّون بصوت ٍ واحد «
انهيدوانا 2300 قبل الميلاد
أول شاعرة في العالم
كالقصب ْ
واقفين َ..،
يُغنّون َ ..،
احزانهم
خُضرة ً .
والسماء ُ تبادلهم غيمة ً من قزح
أوثقوا قمراً للغناء ِ بخيط ِ المشيمة ْ
وارتضينا بذاك َ الغناء ِ نسب …
( 3 ) طائر التّم الجديد
أُغنّي
أُغنّي
أُغنّي
وان ْعبْت َ عزفي
بلحن ٍ لا أُجيده
أُغنّي وأُعيد ُ ما غنّيت ُ ..،
/ اغنية ً جديدة / .
فلست ُ كطائر ِ التّم ِ القديم ِ ..،
يموت ُ بإغنية ٍ وحيدة …