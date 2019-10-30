خطوط تماس..

  • الأربعاء , 30 أكتوبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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ثقافة
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ريسان الخزعلي

( 1 ) الباب

الباب
الباب ُ لا معنى ً له ُ..
لو لم يكن ْ فكرة ً في رأس ِ السجين …

( 2 ) تعقيب على انهيدوانا
« السومريون يُغنّون بصوت ٍ واحد «
انهيدوانا 2300 قبل الميلاد
أول شاعرة في العالم
كالقصب ْ
واقفين َ..،
يُغنّون َ ..،
احزانهم
خُضرة ً .
والسماء ُ تبادلهم غيمة ً من قزح
أوثقوا قمراً للغناء ِ بخيط ِ المشيمة ْ

وارتضينا بذاك َ الغناء ِ نسب …

( 3 ) طائر التّم الجديد
أُغنّي
أُغنّي
أُغنّي
وان ْعبْت َ عزفي
بلحن ٍ لا أُجيده
أُغنّي وأُعيد ُ ما غنّيت ُ ..،
/ اغنية ً جديدة / .
فلست ُ كطائر ِ التّم ِ القديم ِ ..،
يموت ُ بإغنية ٍ وحيدة …

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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