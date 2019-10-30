“تويوتا” تطور سيارة تعمل على “روث الأبقار”

الصباح الجديد – وكالات:

تقوم شركة تويوتا اليابانية بتطوير سيارات جديدة تعتمد على مفهوم جديد للطاقة بعيدا عن المفهوم الحالي ومصادر الطاقة الحالية، حيث تعمل على تصنيع سيارات تعمل على فضلات الأبقار.

الشركة طرحت للمرة الأولى تصميم سيارتها من طراز “Mirai”، ومن المفترض أن يعمل على خلايا وقود الهيدروجين من روث الماشية.

فبحسب تصريحات كبير مسؤولي قسم التكنولوجيا في الشركة اليابانية، شيجيكي تيراشي، فإن براز الماشية يمكن أن ينتج الهيدروجين الكافي لتشغيل هذا الطراز من السيارات، والذي تم إعادة تصنيعها منذ عام.

يذكر بأن السيارة المقرر طرحها في الأسواق في عام 2021، قادرة على استعمال هذا النوع من الوقود لتحوله الى كهرباء، من دون إطلاق اي انبعاثات ثانوية سوى الماء.

وتعد تجربة الشركة لاستعمال هذا النوع من الوقود ليست بالجديدة حيث أعلنت في عام 2017، عن رغبتها بإنشاء معمل في كاليفورنيا الأميركية للحصول على غاز الميثان من روث الماشية الحلوب، ولتوليد المياه والكهرباء والهيدروجين.