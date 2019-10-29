ليفربول يتحفز لمواصلة انتفاضته المحلية ضد آرسنال بكأس الرابطة

تشيلسي في مواجهة مثيرة امام مانشستر يونايتد

لندن ـ وكالات:

يحول ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، تركيزه إلى بطولة كأس رابطة المحترفين، بهدف التقدم خطوة جديدة على الطريق نحو التتويج بأول الألقاب المحلية هذا الموسم.وحقق ليفربول انتصارًا مثيرًا أمام ضيفه توتنهام (2-1)، الأحد، في المرحلة العاشرة من البريميرليج، ليواصل تربعه في الصدارة بفارق 6 نقاط أمام مانشستر سيتي حامل اللقب.

وبعد أن اعتاد ليفربول على خوض مباريات كأس الرابطة في المواسم الماضية بعناصر احتياطية وأخرى شابة، يرجح أن يختلف الوضع بشكل كبير عندما يستضيف آرسنال مساء الأربعاء، في دور الـ16 من بطولة الكأس.

وبرغم توقعات حصول النجم المصري محمد صلاح على راحة بسبب آلام في الكاحل وكذلك غياب فيرجيل فان دايك بسبب مشكلة في الساق، ينتظر أن يدفع المدير الفني يورجن كلوب بتشكيلة قوية لتجاوز عقبة آرسنال.وتشير التوقعات إلى إمكانية مشاركة ديفوك أوريجي وأليكس أوكسليد-تشامبرلين ونابي كيتا وجو جوميز وجيمس ميلنر وريان بريوستر في مباراة اليوم.ويخوض ليفربول المباراة بمعنويات عالية، بعد أن تخطى فخ توتنهام بنتيجة (2-1) وحافظ على سجله خاليًا من الهزائم على ملعب “أنفيلد” طوال 45 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.وأيا كانت التشكيلة التي سيدفع بها كلوب، يدرك الفريق والمدرب جيدًا، أهمية دور الجماهير التي يعتبرها كلوب “اللاعب رقم 12”.

وقال كلوب “الجماهير كانت مذهلة (أمام توتنهام) ودفعتنا للأمام حتى النهاية، وكان هذا أمرًا مهمًا، علينا التحلي بالتركيز في جميع المباريات. فالمباراة المقبلة أمام آرسنال ونحتاج إلى الفوز”.

وأضاف “بعدها سنواجه أستون فيلا ثم جينك ثم مانشستر سيتي وبعدها تأتي فترة التوقف لإقامة المباريات الدولية، ثم نواجه فترة مزدحمة للغاية في كانون أول ، أمامنا الكثير، لكن الأمور تسير بشكل جيد حتى الآن”.

وعلى الجانب الآخر، يشهد آرسنال حالة من الجدل حول قائد الفريق جرانيت تشاكا الذي صاح بوجه الجماهير لدى تبديله خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع كريستال بالاس (2-2) مطلع هذا الأسبوع في الدوري.

ومن المفترض أن يتناقش أوناي إيمري، المدير الفني لآرسنال مع تشاكا بشأن تصرفه، لكن المدرب اعترف بأن قائد الفريق “كان مخطئا”.

وتشهد منافسات دور الـ16 بكأس الرابطة مواجهة مثيرة أخرى بين تشيلسي ومانشستر يونايتد مساء اليوم، وبعد فترة متذبذبة لتشيلسي في بداية أول موسم له تحت قيادة المدير الفني فرانك لامبارد، نجح الفريق في تصحيح الأوضاع وحقق 7 انتصارات متتالية.

وقال لامبارد في تصريحات لموقع نادي تشيلسي “واجهنا بداية صعبة، لكنني أثق في هذه المجموعة وقدراتها، إنني سعيد بما وصلنا إليه”.وأضاف “نعمل بجدية، لكن يجب علينا أن ندرك أنه بإمكاننا التطور أكثر، في حين لا يفترض بنا الإفراط في الثقة في الوقت الحالي والتفكير بشأن توقعات جنونية”.وتشهد مباريات دور الـ16 أيضًا لقاء أستون فيلا مع وولفرهامبتون اليوم.