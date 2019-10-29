  • الثلاثاء , 29 أكتوبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة
    • آخر الأخبار
  • الاستخبارات العسكرية تضبط مخبأ للعتاد والمتفجرات غربي بغداد

الاستخبارات العسكرية تضبط مخبأ للعتاد والمتفجرات غربي بغداد

آخر الأخبار
0 تعليق
3 views

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط مخبأ للعتاد والمتفجرات غربي العاصمة بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “مفارز الاستخبارات العسكرية في الفوج الثاني لواء المشاة ٥٥ الفرقة ١٧ تمكنت من الوصول الى مخبأ للاعتدة والمتفجرات في منطقة الرضوانية الشرقية بقضاء ابو غريب”.

وأضافت أن “القوات ضبطت بداخله ٢٥٠ اطلاقة BKC، ١٠ قنابر هاون عيار عيار ٨٢ ملم، ١٥ قنبرة هاون ٦٠ ملم، ٢ كغم TNT، عبوات ناسفة مختلفة، مساطر تفحير ، ١١سيم كارت، مساطر تفجير، عتاد ١٤،٥”، مبينة أنه “تم التعامل مع المواد وفق السياقات المعمول بها”.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة