الاستخبارات العسكرية تضبط مخبأ للعتاد والمتفجرات غربي بغداد

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط مخبأ للعتاد والمتفجرات غربي العاصمة بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “مفارز الاستخبارات العسكرية في الفوج الثاني لواء المشاة ٥٥ الفرقة ١٧ تمكنت من الوصول الى مخبأ للاعتدة والمتفجرات في منطقة الرضوانية الشرقية بقضاء ابو غريب”.

وأضافت أن “القوات ضبطت بداخله ٢٥٠ اطلاقة BKC، ١٠ قنابر هاون عيار عيار ٨٢ ملم، ١٥ قنبرة هاون ٦٠ ملم، ٢ كغم TNT، عبوات ناسفة مختلفة، مساطر تفحير ، ١١سيم كارت، مساطر تفجير، عتاد ١٤،٥”، مبينة أنه “تم التعامل مع المواد وفق السياقات المعمول بها”.