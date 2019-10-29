عبد المهدي يوجه المجالس الوزارية بتنفيذ الحزم الإصلاحية

بغداد – الصباح الجديد

وجّهَ رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، بانعقاد المجالس الوزارية كافة بشكل دوري يوميا.وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “توجيه عبد المهدي تضمن أن يكون الانعقاد بحضور رئيس المجلس والأعضاء كافة، ويتم تحديد جدول الأعمال من رئيس المجلس بالتنسيق بينه وبين سكرتاريته”. وأضافت أن “هذا التوجيه يأتي لاحقاً بما أصدره مجلس الوزراء من حزم إصلاحية متتابعة ومتلاحقة لتلبية المطالب المُحقة للمواطنين المتظاهرين، وما تتطلبه المرحلة الحالية المهمة من أخذ الإجراءات العاجلة والسريعة لوضع كل ما يصدر من مجلس الوزراء ومؤسساته التنفيذية من قرارات وحزم إصلاحية موضع التنفيذ والتطبيق بما يتناسب مع أهمية المرحلة الحالية”.