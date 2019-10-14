بتروناس الماليزية تقيم موكبها الحسيني الثامن على التوالي في ذي قار

الصباح الجديد ـ خاص:

تقيم شركة بتروناس الماليزية العاملة في حقل الغراف النفطي موكبها الحسيني الثامن على التوالي لتقديم الخدمات لزوار الامام الحسين (ع).

وقال السيد محمد فطري مدير قسم شؤون الشركات في بتروناس “هذا الموكب الذي تقيمه الشركة للعام الثامن على التوالي يمثل مبادرة نابعة من شعورنا بالانتماء الى هذا المجتمع الذي يعتد يتمسك بشعائره وتقاليده الاجتماعية عالية الانسانية”.

وأضاف ان “اسهامنا في هذه الشعيرة العراقية التي تمثل التكافل الاجتماعي وتعبر عن الطيبة لدى العراقيين والواجب تجاه المقدسات هو مبعث سرور لنا ولجميع العاملين في شركة بتروناس التي تشعر بأنها جزء من المجتمع المحلي لمحافظة ذي قار لا سيما في قضائي الرفاعي وقلعة سكر (موقع حقل الغراف النفطي)”.

وأكد فطري حرص بتروناس على تقديم الخدمات وكل ما يستلزمه زائري العتبات المقدسة في كربلاء.

وتواصل حشود الزائرين التوجه الى كربلاء احياءً لأربعينية الامام الحسين (ع) مروراً بالمواكب الحسينية التي تسعى جاهدة لتقديم كل الخدمات التي يحتاجها الزائرين في طريق الحق والإباء.

وكانت شركة بتروناس الماليزية اقامت في 2018 موكباً خاصاً في قضاء الرفاعي في محافظة ذي قار لتقديم الخدمات الى زائري كربلاء المقدسة، الموكب الماليزي الذي شارك المواكب الأخرى تقديم العطاء اختلف باختلاف الأطعمة المقدمة فقد أضيفت لها النكهة الماليزية وقدمت بطريقة عراقية خالصة.

وبتواصل عملياتها في الغراف والاسهام المباشر في تطويرها المجتمع المحلي في منطقة الحقل فان شركة بتروناس تحرص على مشاركة أبناء المحافظة أحزانهم خلال فترة اربعينية الامام الحسين (ع).

الى ذلك، أبدى الزوار امتنانهم للخدمة الجليلة التي يحرص على تقديمها أخوانهم الماليزييـن

الذين وصفوا بأنهم كالعراقيين الذين يقدمون ويخدمون الزوار متأثرين بشخصية الأمام الحسين (ع) الخالدة.