العراق يبحث مع مصر ترتيبات اعادة افتتاح فرع مصرف الرافدين في القاهرة

بغداد – الصباح الجديد

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، ان وفدا عراقيا عقد اجتماعا موسعا مع الوفد المصري لمناقشة ترتيبات اعادة افتتاح فرع مصرف الرافدين في العاصمة المصرية القاهرة .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته “الصباح الجديد”، ان “وفدا عراقيا ضم وكيل وزارة المالية ومدير عام مصرف الرافدين خولة طالب جبار وعدد من المسؤولين في الدوائر والجهات ذات العلاقة بحث في اجتماع له ببغداد مع وفد مصري متمثلا بمساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية والسفير المصري لدى بغداد وممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي المصريين، آلية وشروط اعادة افتتاح فرع المصرف في القاهرة”.

وتابع انه “تم مناقشة ايضا تسوية المديونية بين البلدين وتذليل كافة العقبات والمشاكل التي تعترض ذلك وإيجاد الحلول لها وتبادل الطرفان وجهات النظر المختلفة حول الملفات العالقة التي تعيق افتتاح الفرع”، مبينا ان “الجانبين شددا على ضرورة التسريع في انجاز ذلك الحدث المهم الذي يعود بالمصلحة والفائدة لكلا الجانبين وللصالح العام”.

يذكر ان مصرف الرافدين يعتبر احد المصارف الحكومية الرئيسية التي لديها افرع في دول الجوار بالاضافة الى لبنان.