صدور العدد 32 من مجلة بارالمبياد

إعلام اللجنة البارالمبية:

صدر عن قسم الاعلام في اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية العدد الجديد من مجلة بارالمبياد المتخصصة بشؤون رياضة المعاقين في العراق.

وقال مدير قسم الإعلام ورئيس التحرير، هشام السلمان، إن العدد ( 32 ) من المجلة التي تصدر شهرياً حول الكثير من المواضيع الرياضية الخاصة برياضة متحدي الاعاقة لاسيما الانجاز الأخير الذي حققته اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية المتمثل بالفوز بلقب دورة الألعاب البارالمبية لغرب آسيا .

و أضاف ان العدد تضمن أيضا تسليط الأضواء على رحلة نجم الكرة العراقية احمد راضي الذي بارك الانجاز المتحقق.