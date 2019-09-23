نجمة لكريستين دانست في ممر المشاهير

الصباح الجديد – وكالات:

إحتفلت النجمة كريستين دانست بوضع نجمتها الخاصة على ممر المشاهير في هوليوود، تقديراً لأعمالها السينمائية المميزة خلال مسيرتها الفنية الحافلة.

وحضرت كريستين الاحتفال برفقة خطيبها جيسي بليمونس، وإبنهما البالغ من العمر عاماً واحداً، وسط حضور جماهيري وعدد من أصدقاء كريستين المقرّبين، وقد تألقت كريستين بفستان من دار شانيل.

ولم تتمكن كريستين من ضبط مشاعرها خلال إلقاء خطيبها كلمة خلال التكريم، أثنى فيها على موهبتها وما قدّمته من أعمال سينمائية مميزة، فإنهمرت دموعها لشدّة التأثّر.

وقد مُنحت كريستين هذا التكريم بعد فترة وجيزة من تحدّثها عن المعاملة السيئة، التي تتلقاها من الإعلام والمنتجين وصنّاع السينما في هوليوود، ويتم التقليل من شأنها كممثلة تعمل في هذا المجال منذ زمن بعيد.

بدأت كيرستين حياتها الفنية بسن ثلاث سنوات حيث ظهرت في العديد من الإعلانات التلفزيونية. تخرجت من مدرسة نوتردام الثانوية، وكانت تعمل بشركة للإنتاج برفقة والدتها.

أول ظهورها السينمائي كان في فيلم “حطام السفن اوديب” للمخرج وودي آلن، وهو من مختارات “قصص نيويورك” عام 1989، ثم انتقلت عائلتها إلى لوس انجلوس في عام 1994.

في سن الثانية عشرة قامت بأداء دور “كلوديا” مصاصة الدماء في فيلم “مقابلة مع مصاص الدماء”، وترشحت لجائزة غولدن غلوب لأفضل ممثلة شابة. وقامت ببطولة فيلم جومانجي في العام التالي، والذي حقق لها شهرة أوسع ولفت انظار المخرجين اليها. لها عدد من الأفلام والمسلسلات التي طغى عليها الطابع الاجتماعي او العاطفي.