  • الإثنين , 23 سبتمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

لأول مرة.. فيلم مصري يكسر حاجز الـ 100 مليون جنيه

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الصباح الجديد – وكالات:
بعد نحو شهرين فقط من عرضه في دور السينما، في الخامس والعشرين من يوليو تموز الماضي، كسر فيلم “الفيل الأزرق 2” للنجم المصري كريم عبد العزيز، رقما قياسيا، بحصده 100 مليون جنيه (نحو ستة ملايين دولار).
ويعد الجزء الثاني من الفيلم المأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد، أول فيلم في تاريخ السينما المصرية يحقق إيرادات تصل إلى الـ 100 مليون جنيه، على وفق ما ذكر موقع “اليوم السابع” المصري.

“الفيل الأزرق 2” من إخراج مروان حامد، ويضم نخبة من نجوم الفن إلى جانب كريم عبد العزيز، هم نيللي كريم وشيرين رضا وهند صبري وإياد نصار. والفيلم من إنتاج شركة “سينرجى فيلمز”.
وتبدأ أحداث الجزء الثاني من الفيلم بعد خمس سنوات من أحداث الجزء الأول، ويجمع بين الدراما والغموض والرعب، ليصبح عملا فنيا فريدا من نوعه في السينما العربية.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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