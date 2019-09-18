مسعود في اجتماعات آسيا.. وكاتانيتش يدعم الأسود بـ 4 لاعبين

فوز حامل اللقب .. وخسارة النفط في إنطلاقة دوري الكرة الممتاز

بغداد ـ الصباح الجديد:

شارك رئيس الاتحاد المركزي لكرة القدم نائب رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الاسيوي عبد الخالق مسعود، في الاجتماع الأول الذي عُقد أمس بمقر الاتحاد القاري في العاصمة الماليزية كوالالمبور برئاسة تران كووك توان رئيس اللجنة وبحضور كافة الأعضاء.

وتم خلال الاجتماع اختيار أوزبكستان لاستضافة نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 عاماً للمدة من 14 إلى 31 تشرين الأول 2020، واختيار البحرين لاستضافة نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً للمدة من 16 ايلول إلى 3 تشرين الأول 2020.

وأوصت اللجنة بإقامة بطولة كأس التضامن الآسيوي، من أجل منح الفرصة للمنتخبات العشرة الأقل تصنيفاً (ستة منتخبات خرجت من الدور الأول في التصفيات الآسيوية المشتركة والمنتخبات الأربعة التي تخرج من الدور الثاني)، وسوف تقام البطولة في الفترة من 30 تشرين الثاني ولغاية 13 كانون الأول 2020.

من جانبه، قرر مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش، استدعاء اربعة لاعبين جدد لقائمة اسود الرافدين استعداداً لمباراتيه المقبلتين في التصفيات المزدوجة (كأس العالم 2022 & كأس آسيا 2023).

وسيواجه المنتخب الوطني منتخبي هونغ كونغ وكمبوديا في الجولتين المقبلتين بالتصفيات في الـ10 والـ15 من شهر تشرين الاول المقبل.

وقال المدير الاداري للمنتخب الوطني، باسل كوركيس إن «مدرب المنتخب الوطني قرر استدعاء اربعة لاعبين جدد للقائمة الاولية للمنتخب الوطني استعداداً للجولتين المقبلتين من التصفيات».

واوضح أن «اللاعبين هم: جيلوان حمد وريوان امين وياسر قاسم وعلاء عبد الزهرة»، مبيناً ان «القائمة الاولية ستصدر مطلع الشهر المقبل وستضم 50 لاعباً ثم يتم تقليصها الى 23 لاعباً».

وفيما يخص الانباء التي اشارت الى استبعاد عدد من اللاعبين من بينهم الجماح احمد ياسين، أكد كوركيس أن «هذه الاخبار ليست دقيقة واللاعب احمد ياسين سيتواجد في القائمة ولم يتم استبعاد اي لاعب نهائياً من القائمة الاولية».

من جانب اخر وفي انطلاقة الدوري الممتاز لكرة القدم 2019/2020 ، سجل فريق الشرطة حامل اللقب الفوز على فريق الحدود بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت أمس في ملعب الشعب الدولي، سجل للفائز وليد سالم في الدقيقة 21 من ركلة جزاء وعلاء عبد الزهرة في الدقيقة 62 وللحدود حسام جاد الله في الدقيقة 51.

وحقق فريق القوة الجوية لكرة القدم، أمس، الفوز على فريق امانة بغداد بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الاولى من المرحلة الاولى.. وسجل هدفي الفوز لفريق القوة الجوية اللاعبان كرار نبيل وابراهيم بايش.وبهذا الفوز حصل فريق القوة الجوية على اول ثلاث نقاط له في الدوري.وكان فريق القوة الجوية قد حصد المركز الثاني في منافسات الموسم الكروي الماضي 2018-2019.

في حين حقق فريق القاسم الوافد الجديد لدوري الاضواء الفوز على ضيفه النفط بهدف اللاعب مرشد حسين.. وتمكن ناديا الكرخ ونفط الوسط، الفوز على ناديي الصناعات الكهربائية والديوانية، فقد فاز فريق الكرخ على فريق الصناعات الكهربائية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سجل اهداف الفوز اللاعبون محمود خليل وعمر عياضة وأحمد كوني.من جانبه، فاز فريق نفط الوسط على فريق الديوانية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، حيث سجل اهداف الفوز اللاعبان مصطفى حسين (هدفان) والمحترف مارشال عودة.وضمن الجولة ذاتها، تعادل فريقا النجف والكهرباء بهدفين لكل منهما.

و تقام اليوم الخميس، 3 مباريات، ضمن الجولة الاولى لدوري الكرة الممتاز، ففي ملعب الشعب الدولي تقام مباراة الزوراء والسماوة، ويتواجه أربيل ونفط الجنوب في ملعب فرانسوا حريري ويضيف ملعب الفيحاء مباراة الميناء وضيفه زاخو.