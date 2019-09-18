نادي البياع يشارك في دوري الرديف بهمة عالية

بغداد ـ طه الجنابي :

انطلق دوري الرديف بكرة القدم الذي يشرف عليه الاتحاد المركزي لكره القدم بمشاركة انديةً عريقة وطموحة ونادي البياع الذي يحمع بين الامرين يسعى لتحقيق نتائج مميزة في هذة المشاركة السيد سعد المحياوي رئيس النادي اكد بانه ادارة النادي تعمل بمهنية لتحقيق نتائج مميزة للنادي حيث تم التعاقد مؤخرا مع الكابتن علي عبد الوهاب لتدريب النادي بمعية مساعديه والكابتن ابن النادي ولديه خبرة مميزة نامل ان تترجم لتحقيق انجاز للنادي الذي تجاوز كل المعوقات من اجل المشاركة وهوًحاليا يتدرب في ساحة قريبة على مقر النادي الذي لازال وضعه غير مستقر بسبب خلافات معروفه للجميع نامل ان تحل خدمة للرياضة العراقية.

واستغرب الكابتن من موقف وزارة الشباب والرياضة الغير داعم للنادي برغم العديد من اللقاءات والاتصالات مع الوزير والمسؤلين حيث تم قطع منحة النادي منذ ٢٠١٤ حيث يحتاج النادي لوقفةًجازة من قبل وزارة الشباب والرياضة.

فيما وصف الكابتن علي النكار مدرب النادي مجموعت في دوري الرديف بالصعبة الطلبة والزوراء والمجد والمهندسين مشيرا الى انه خاض عدد من اللقاءات الودية للرقوف على جاهزية الاعبين حيث جرى لقائين مع اكاديمية الغانم تم الفوز فيما خسرنا نادي بدة واضاف اننا نمتلك عناصر موهوبة سيكون لها كلمة خلال البطولة امثال عبدالله وسام واحمد حسين وعدنان ليث وحسين محمد وجعفر نديم وعبدالرحمن رعد وكرار رعد عزيز وبكر وعبدالله محمد وغيرهم، داعين جميع اللاعبين الى الدفاع عن اللوان النادي الذي تاهل منه مختلف الابطال.