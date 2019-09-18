أطماع ليفربول تتحطم على صخرة كوليبالي في دوري الأبطال

سالزبورغ يسطر فوزاً نمساوياً تاريخياً

العواصم ـ وكالات:

تألق السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، خلال الفوز على ليفربول (2-0)، أمس الأول، في مستهل دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث ساهم بقوة في منع الضيوف من استخدام أنيابهم الهجومية، المتمثلة في الثلاثي الخطير، ساديو ماني، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو.

ولم يكن أداء كوليبالي المميز وليد الصدفة، بل كان السنغالي بمثابة الغصة في حلق ليفربول، على مدار المباريات الثلاث الأخيرة بين الفريقين.ففي الموسم الماضي (2018/2019)، شارك كوليبالي في مباراتي الذهاب والإياب أمام ليفربول، لحساب دور المجموعات أيضا.وفي الذهاب الذي انتهى بفوز البارتينوبي (1-0)، حد كوليبالي من خطورة ليفربول الهجومية.

ولم ينجح أي لاعب من الريدز في مراوغته، في حين نجح هو في القيام بمراوغة ناجحة، فيما اعترض الكرة مرتين، واستخلصها مرتين، ووصل معدل تدخله الصحيح إلى 100%، وفاز بصراع هوائي واحد.

وعلى مستوى التمريرات، أرسل كوليبالي 80 تمريرة في هذه المباراة، من بينها 70 صحيحة، بنسبة 88%… وفي لقاء الإياب الذي خسره نابولي بهدف نظيف، أرسل كوليبالي 40 تمريرة، من بينها 30 صحيحة، بنسبة نجاح 75%، وتعرض لمراوغة وحيدة.

وفاز السنغالي بصراعين هوائيين، وقام بـ4 تدخلات ناجحة على لاعبي الريدز من أصل 5، واستخلص الكرة 6 مرات، فيما اعترضها مرتين.وخلال مباراة الفريقين أمس، وقف كوليبالي سدًا منيعًا أمام لاعبي ليفربول، وأرسل 56 تمريرة من بينها 45 صحيحة، بنسبة نجاح 80%..وفاز كوليبالي بمراوغة واحدة، بينما تمت مراوغته مرة أيضًا، وفاز بصراع هوائي واحد، فيما قام بتدخلين ناجحين من أصل 3، واستخلص الكرة 5 مرات، بينما اعترضها مرتين.. وطوال مباراة الأمس، لم يتقيد كوليبالي بمكان محدد، بل كان بمثابة الجوكر في خط الدفاع، حيث تحرك يمينًا ويسارًا أمام هجوم ليفربول.

واقتنص برشلونة، نقطة تعادل ثمينة من أنياب مُضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، بعدما تعادلا بدون أهداف، على ملعب «سيجنال إيدونا بارك»، وبهذا التعادل يحصد بوروسيا دورتموند نقطة ويحتل المركز الثالث بالمجموعة، وبنفس الرصيد يحل برشلونة في المركز الرابع، علمًا بأن إنتر ميلان وسلافيا براج يتقاسمان صدارة المجموعة بفارق الأهداف.

وضرب ريد بول سالزبورغ النمساوي بقوة وحقق فوزاً تاريخياً على ضيفه غينك البلجيكي بستة أهداف مقابل هدفين في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

افتتح المهاجم النرويجي الصاعد إيرلينغ هالاند «19 عاماً» التسجيل لسالزبورغ بعد مرور دقيقتين فقط على انطلاق المباراة ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 34 قبل أن يحرز الكوري الجنوبي هي تشان هوانغ «23 عاماً» الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 36.وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق سجل جون لوكومي الهدف الأول لغينك ثم عاد هالاند وأحرز الهدف الثالث له والرابع للفريق النمساوي في الدقيقة 45 التي شهدت أيضاً تسجيل دومينيك سزوبوسزلاي للهدف الخامس.وفي الشوط الثاني قلص مبوانا ساماتا الفارق بتسجيله الهدف الثاني للفريق البلجيكي قبل أن يختتم أندرياس أولمر مهرجان الأهداف النمساوي بإحرازه الهدف السادس لأصحاب الأرض.وتصدر ريد بول سالزبورغ ترتيب فرق المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف أمام نابولي الذي تغلب على ليفربول حامل اللقب بهدفين من دون رد.

ودخل إيرلينغ هالاند تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد أن أصبح ثالث أصغر لاعب يحرز ثلاثية «هاتريك» في المسابقة بعد راؤول غونزاليس مع ريال مدريد (18 عاماً و113 يوماً) عام 1995 وواين روني مع مانشستر يونايتد (18 عاماً و340 يوماً) عام 2004.

وخيب إنتر ميلان آمال جماهيره الغفيرة وأنهى مواجهته مع ضيفه سلافيا براغ التشيكي بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف في افتتاح الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة ضمن دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.أقيمت المباراة على ملعب سان سيرو معقل إنتر ميلان وتقدم بيتر أولاينكا للضيوف في الدقيقة 63 قبل أن يتعادل نيكولو باريلا للإنتر في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ولم يجد أياكس أمستردام الهولندي صعوبة بتخطي ضيفه ليل الفرنسي فغلبه 3-0، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة.وسجل لأياكس كوينسي بروميس 18، المكسيكي إدسون ألفاريز 50، الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو 62.وفي المباراة الثانية من المجموعة ذاتها فاز فالنسيا خارج دياره على تشيلسي 1-0.