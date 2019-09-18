فيدرر ونادال يشاركان بكأس ليفر

العواصم ـ وكالات:

يتصدر الثنائي روجر فيدرر، ورافاييل نادال، قائمة المشاركين بالنسخة الثالثة من كأس ليفر، الذي سيقام على الملاعب الصلبة داخل الصالات في المدة بين يومي 20 و22 أيلول الجاري في مدينة جنيف بسويسرا.

ويشارك بالبطولة، 3 لاعبين آخرين من المصنفين العشر الأوائل عالميًا، وهم: دومينيك ثيم، وألكسندر زفيريف، وستيفانوس تسيتسيباس، والذين سيلحقون بفيدرر، ونادال في فريق أوروبا.

وتوج فريق أوروبا بلقب النسخة الأولى من البطولة التي أقيمت في براغ بمجموع نقاط (15- 9، بعدما قلب فيدرر تأخره أمام نيك كيريوس لانتصار بنتيجة (4-6) و(7-6) و(11-9).. وفي نسخة العام الماضي التي أقيمت في شيكاغو، ومع بداية اليوم الثالث والأخير تقدم فريق العالم (8-7)، إلا أن روجر فيدرر، وألكسندر زفيريف حققا انتصارين، ليمنحا اللقب للفريق الأوروبي.

ويشارك هذا العام في فريق أوروبا، كل من فيدرر، ونادال، وثيم، وزفيريف، وتسيتسيباس، وفابيو فونيني، إضافة إلى روبرتو باوتيستا أجوت كلاعب بديل.ويمثل فريق العالم كل من جون إيسنر، وميلوس راونيش، ونيك كيريوس، ودينيس شابوفالوف، وجاك سوك، وتايلور فريتز، إضافة إلى جوردان تومبسون كلاعب بديل.وبالنسبة لنظام البطولة، تقام مباريات الزوجي والفردي من أفضلية 3 مجموعات، على أن تحسم المجموعة الثالثة من شوط كسر التعادل من 10 نقاط.وستقام البطولة على مدار 3 أيام هي الجمعة والسبت والأحد، بواقع 3 مباريات في الفردي ومباراة في الزوجي كل يوم.

وسيحصل الفريق الفائز بكل مباراة يوم الجمعة على نقطة واحدة، وسيحصل على نقطتين عن كل انتصار في مباريات يوم السبت، بينما يحصل على 3 نقاط عن كل انتصار، يوم الأحد.وبنهاية اليوم الأخير في حال تساوي الفريقان في عدد النقاط 12- 12، سيتم حسم هوية الفائز باللقب عبر مباراة في الزوجي من مجموعة واحدة فقط، حيث يتوج باللقب من يصل إلى النقطة 13 أولًا.