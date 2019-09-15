  • الإثنين , 16 سبتمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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“دجاج كنتاكي” يؤكد فشل تجربة الطعام الصحي

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الصباح الجديد – وكالات:
قررت سلسلة مطاعم “دجاج كنتاكي” في بريطانيا، التخلي عن فكرة توفير الطعام الصحي قليل الدهون في قوائمها، بسبب عدم إقبال الزبائن عليه.
وكشفت مديرة تسويق المطعم في بريطانيا وإيرلندا جيني باكوود “لقد حاولنا تقديم الخيارات غير المقلية وفشلنا، لم نستطع الاستمرار بسبب قلة المبيعات”.
وأضافت “ليس من الجيد أن نطلق منتجا صحيا لا يشتريه أحد، فهو لن يحسن من صحة السكان، وسيكون كارثيا من ناحية المبيعات”.
كما أكدت باكوود أن محاولة المطاعم توفير قطع بطاطا مطهوة بطريقة أخرى غير القلي، باءت بالفشل هي ايضا.
وسبق لمطاعم “دجاج كنتاكي” أن وفرت شطائر الدجاج المشوي في 2011، إلا أن الوجبة فشلت بنحو كبير في تحقيق المبيعات المرجوة.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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