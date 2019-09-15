“دجاج كنتاكي” يؤكد فشل تجربة الطعام الصحي

الصباح الجديد – وكالات:

قررت سلسلة مطاعم “دجاج كنتاكي” في بريطانيا، التخلي عن فكرة توفير الطعام الصحي قليل الدهون في قوائمها، بسبب عدم إقبال الزبائن عليه.

وكشفت مديرة تسويق المطعم في بريطانيا وإيرلندا جيني باكوود “لقد حاولنا تقديم الخيارات غير المقلية وفشلنا، لم نستطع الاستمرار بسبب قلة المبيعات”.

وأضافت “ليس من الجيد أن نطلق منتجا صحيا لا يشتريه أحد، فهو لن يحسن من صحة السكان، وسيكون كارثيا من ناحية المبيعات”.

كما أكدت باكوود أن محاولة المطاعم توفير قطع بطاطا مطهوة بطريقة أخرى غير القلي، باءت بالفشل هي ايضا.

وسبق لمطاعم “دجاج كنتاكي” أن وفرت شطائر الدجاج المشوي في 2011، إلا أن الوجبة فشلت بنحو كبير في تحقيق المبيعات المرجوة.