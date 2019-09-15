ريهانا تقرر التخلي عن الغناء وتتجه الى الازياء

الصباح الجديد – وكالات:

كشفت النجمة العالمية ريهانا عن انها سوف تتخلى عن الغناء في المدة الحالية بسبب تركيزها على إمبراطوريتها في الأزياء والملابس الداخلية ومستحضرات التجميل التي تقدر بـ 486 مليون جنيه إسترليني.

واعتذرت ريهانا لمعجبيها المخلصين بشأن تخليها عن الغناء، مشيرة الى انها لن تصدر أي أغنية جديدة في الوقت القريب، وقالت ريهانا ردا على سؤال بشأن مدى صحة طرحها لألبوم جديد خلال المدة المقبلة: “أنا آسفة جداً”.

وأوضحت أن على معجبيها المخلصين “أن يتحلوا بالصبر قبل سماع أي شيء جديد عنها”، وقالت “كل ما أقوم به سيكون مؤتمناً سواء كان الألبوم أو العطور أو الملابس الداخلية أو المكياج أو الموضة، يجب أن تنتظروا أنا آسفة جداً”.

حصلت ريهانا على العديد من الجوائز والتقديرات، بما في ذلك ثماني جوائز غرامي، وإحدى عشرة جائزة بيلبورد الموسيقية، وغيرها. لديها ثلاث عشرة أغنية منفردة. في (2012)، صنفت فوربس ريهانا في المركز الرابع في قائمة أقوى المشاهير لهذه السنة، مع أرباح وصلت إلى 53 مليون في المدة بين ايار مايو (2011) وايار مايو (2012)، وفي العام نفسه، سميت ريهانا واحدة من أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم. وفي (2013)، حصلت ريهانا على جائزة “أيكون” من الجوائز الموسيقية الأميركية.