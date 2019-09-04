“بي إم دبليو” تكشف عن سيارة كروس مصفحة

الصباح الجديد – وكالات:

كشفت شركة “بي إم دبليو” عن سيارة كروس مصفحة وهي BMW X5 – Protection VR6.

وحصلت السيارة على دروع قادرة على تحمل القصف من رشاش “آكا – 47” (كلاشينكوف)عيار 7.62 ملم وانفجارات بقوة 15 كيلوغراما من مادة التروتيل.

وتحقق كل ذلك بفضل صفائح فولاذية فائقة المتانة تركب داخل الأبواب وفي جانبي السيارة وعلى سقفها وصفائح الألومينيوم المركبة في قعر السيارة، والزجاج المقاوم للرصاص والقادر على حماية السائق والركاب من القصف والشظايا، مع العلم أنه قادر على تحمل انفجارات القنابل اليدوية.

وعلاوة على ذلك فإن BMW X5 – Protection VR6 حصلت على إطارات قوية في عجلات مقياس 20 بوصة وخزان الوقود المدرع والمقاوم للنار والأضواء الخاصة القادرة على إعماء الإنسان، ومدفع صوتي.

وتزودت كروس المصفحة بمحرك تربو ثماني الاسطوانات، سعة 4.4 لتر ينتج قوة 530 حصانا و750 نيوتن/متر من عزم الدوران. وتتسارع السيارة حتى 100 كلم/ساعة خلال 5.9 ثانية. أما سرعتها القصوى فبلغت 210 كلم/ساعة.

ولم تكشف الشركة عن سعر سيارتها وقالت إن شراءها لا يمكن إلا بطلبيات خاصة.