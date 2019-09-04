هبة مجدي تشارك في نصيبي وقسمتك بجزئه الثالث

الصباح الجديد – وكالات:

تنتظر الممثلة هبة مجدي عرض حكايتها في مسلسل “نصيبي وقسمتك 3” والتي تحمل اسم “براد شاي” على احدى القنوات الفضائية يوم السبت المقبل، والذي تجسد فيه شخصية سيدة متزوجة من “هاني عادل” ويخونها مع “عبير صبري” وتتعرض علاقتهما للتوتر الشديد بسبب علاقاته العديدة مع النساء.

يشارك في بطولة حكاية “براد شاي” طوني ماهر، ومي فخري، اضافة إلى ظهور خاص للممثلة عبير صبري، ومن المقرر أن يتم تقديم الجزء الثالث من المسلسل على غرار الثاني الذي تم عرضه في شهر أيلول من العام الماضي، وذلك عبر تسع حكايات، كل حكاية تدور احداثها في خمس حلقات تعرض على مدار الأسبوع مع اختيار ابطال جدد ومخرج لكل حكاية.

وانتهى صناع المسلسل من تصوير ثلاث حكايات الأولى “براد شاي” والمقرر عرضها يوم السبت المقبل، والثانية “اتفضل في الصالون” بطولة هنا شيحة، وفراس سعيد، وإخراج مصطفى فكري، والثالثة “اكذب عليا شوية” بطولة ميرهان حسين، ومراد مكرم، وإخراج مصطفى فكري، ويتم تصوير الرابعة حالياً بعنوان “نص حياة” بطولة شريف سلامة، ورانيا منصور، وإخراج محمد جمعة.