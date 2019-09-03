ايران لن تفاوض الولايات المتحدة واليابان لن تنظم الى تحالف بحري تتبناه الأخيرة في الخليج

الصباح الجديد ـ متابعة:

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني امس الثلاثاء، ان بلاده لن تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية، وفيما قررت اليابان عدم الانضمام الى تحالف بحري في الخليج تعتزم انشاءه الأخيرة، أشار روحاني الى اعتماد بلاده استراتيجية الصمود الداخلي والدبلوماسية النشطة.

وأضاف روحاني أن مقترحات قدمت لنا من العديد من الاطراف بهذا الشان لكننا رفضنا ذلك، سيما وأن نظرة العالم إلى الشعب الإيراني بما في ذلك اميركا قد تغيرت بعد 16 شهرا من الصمود .

واوضح الرئيس الايراني أن بلاده لم ولن تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية، وقال روحاني في كلمة له امام جلسة لمجلس إن “مسار استراتيجيتنا يستند على ركيزيتين هما الصمود الداخلي والدبلوماسية النشطة”، مؤكدا أنه ” لم ولن نقرر اجراء مفاوضات ثنائية مع اميركا في أي وقت”

وفي اليابان أوردت صحيفة يوميوري امس الثلاثاء إن اليابان لن تنضم إلى الولايات المتحدة في مهمة أمنية لحماية السفن التجارية المارة عبر ممرات مائية رئيسية في الشرق الأوسط وستدرس بدلا من ذلك نشر جيشها بشكل مستقل.

ورغم أن الولايات المتحدة أهم حلفاء اليابان، فقد عززت طوكيو علاقاتها الاقتصادية مع إيران وكانت الشركات اليابانية من كبار مشتري النفط الإيراني إلى أن أجبرتها العقوبات الأمريكية على الاتجاه إلى موردين آخرين.

وقالت صحيفة يوميوري نقلا عن مصادر حكومية لم تذكر أسماءها إن اليابان تدرس خطة لإرسال قوات الدفاع الذاتي البحرية في مهام لجمع المعلومات في المناطق المحيطة بمضيق هرمز ومضيق باب المندب.

وذكرت الصحيفة أن اليابان سوف تدرس أيضا ضم مضيق هرمز إلى منطقة عمل قوات الدفاع الذاتي البحرية إذا وافقت إيران.

وسئل يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني عن تقرير الصحيفة، لكنه رفض ذكر إجراءات محددة تدرسها الحكومة لضمان سلامة السفن اليابانية.

وقال سوجا في مؤتمر صحفي “فيما يتعلق بالخطوات الفعالة لضمان سلامة ملاحة السفن اليابانية في الشرق الأوسط، فإننا نفضل النظر إلى الأمر من زوايا متعددة منها استقرار إمدادات النفط الخام، وعلاقات اليابان مع الولايات المتحدة وإيران”.

وأضاف “بينما نبحث القضية، نريد الحفاظ على مبدأنا القائم على مواصلة جهدنا الدبلوماسي من أجل تهدئة التوتر واستقرار الوضع في الشرق الأوسط”.

وقالت يوميوري إن من المنتظر أن تتخذ الحكومة اليابانية قرارا نهائيا بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر.

وقال سوجا إن الترتيبات جارية لعقد اجتماع بين رئيس الوزراء شينزو آبي والرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة.