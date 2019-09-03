التجارة ترفع تجهيز المواطنين بالطحين الى 10 وجبات بدلا من 7 والسكر وزيت الطعام وجبتين

أعلنت دعم تخصيصات البطاقة التموينية

بغداد ـ الصباح الجديد:

قررت وزارة التجارة زيادة وجبات الطحين والسكر وزيت الطعام التي تجهز الى المواطنين ضمن مفردات البطاقة التموينية

وأعلن وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني عن قرار هيئة الرأي في الوزارة بزيادة عدد وجبات مواد الطحين والسكر وزيت الطعام ضمن مفردات البطاقة التموينية للعام الحالي نتيجة الزيادات الحاصلة في الكميات المسوقة من محصول الحنطة خلال الموسم التسويقي والاستفادة من موسم انخفاض الاسعار في السوق العالمية.

وقال العاني في بيان نقله الناطق الرسمي للوزارة إن هيئة الرأي ناقشت زيادة وجبات تجهيز المواطنين بالمفردات الغذائية لمواد الطحين حيث اصبحت 10 وجبات بعد ان كانت 7 ، كذلك زيادة وجبات تجهيز السكر وزيت الطعام الى ثماني وجبات بدلا من 6 وجبات التي كانت معتمدة منذ عام 2014 نتيجة الازمة المالية .

وأضاف العاني أن هيئة الرأي ناقشت ايضا برنامج تحسين الاداء المؤسسي في مفاصل عمل الوزارة في الدوائر والشركات، فضلا عن مناقشة قرار مجلس الوزراء 128 الخاص بالاسواق المركزية..



كاشفا عن رغبة لإعادة العمل بتلك الاسواق في ضوء الاستثمارات التي قامت بها الشركة لعدد من الاسواق المركزية في بغداد فضلا عن طرح اسواق جديدة في بغداد والمحافظات للاستثمار لغرض اعادة تأهيلها ودخولها المنافسة التجارية .

وأشار إلى مناقشة خطة الوزارة للعام المقبل والخطة الاستراتيجية للسنوات الاربع المقبلة كذلك اقرار خطة طبع البطاقة التموينية لعامي 2020-2021 وتسليمها الى المواطنين خلال الفترة المقبلة بعد تسلم العروض المقدمة من المطابع الحكومية .

وبين الوزير أن الخطة الاستراتيجية تناولت الجدول المقترح لشراء المواد الغذائية ضمن البطاقة التموينية والبرامج والمشاريع المقترحة كذلك التحديات ومعوقات العمل.

وأضاف الوزير أن الخطة تضمنت كذلك آليات تنفيذ البرنامج الحكومي الذي اعلنه رئيس الوزراء والمتعلقة بواقع عمل الوزارة والخاصة بتوفير الخزين الاستراتيجي والبطاقة الذكية وزيادة دعـم تخصيصـات البطاقـة التموينـية».