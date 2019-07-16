جيمس بوند الجديد.. امرأة

الصباح الجديد – وكالات:

سيشهد الجزء الجديد من أفلام العميل السري “007” أو المشهورة باسم “جيمس بوند” تطورا جديدا في دور البطولة. اذ سيشهد الجزء الجديد من سلسلة العميل السري، مشاركة الممثلة البريطانية صاحبة البشرة الداكنة، لاشانا لينش. الممثلة البريطانية لينش ستكون العميل “007” حيث ستلعب دوره بالوكالة، في الوقت الذي سيقضي فيه دانيال كريج أو العميل “جيمس بوند” إجازته في جامايكا. ليواصل الثنائي العمل معا بأحداث الجزء الجديد، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية. وبحسب الصحيفة، فإن سبب اختيار امرأة للعب مثل هذا الدور ربما يعود لأفكار أحد مؤلفي الفيلم، البريطانية فيبي المعروفة بآرائها النسوية.