ترحيل 33 طفلا الى روسيا والخارجية تدعو الى تسلم من انتهت محكوميته

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت وزارة الخارجية العراقية يوم الاثنين، ترحيل 33 طفلا روسيا من اطفال نساء ذلك البلد مدانات بالانتماء الى داعش، داعية دول العالم الى تسلم النساء، والاطفال من اللواتي انقضت مدة محكوميتهن في السجون العراقية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه امس، انها “تعمل عبر الدائرة القانونية بجهد عالٍ مع الجهات المُختصَّة، وهي مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل، والأجهزة الأمنيّة لحسم ملفّ ترحيل أطفال الدواعش إلى بلدانهم”.

واضاف البيان انه “قد استثمرت قيادة الوزارة اللقاءات الثنائيّة، وتوجيه بعثاتنا العاملة في الخارج إلى دعوة جميع الدول التي لديها رعايا مُنضمّين لتنظيم داعش الإرهابيّ من نساء وأطفالهن وأحداث ممّن انتهت مُدّة محكوميتهم أن تُنسّق مع العراق عن طريق القنوات الدبلوماسيّة لأجل استلامهم؛ وهو ما يعكس رغبة السلطات العراقـيَّة الجادّة، والحقيقـيّة بالتعاون الكامل في هذا الصدد”.

وونوه البيان الى انه “بالتنسيق مع السفارة الروسية لدى بغداد قامت السلطات العراقية بترحيل 33 طفلاً من أطفال المتهمات الروسيات إلى جمهورية روسيا الاتحادية في 10 تموز2019، إذ جرت هذه العمليّة بعد اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة فيما يخصُّ التأكُّد من رعويتهم، وتوفير الضمانات القانونيّة لحماية حُقوقهم”.



ودعت وزارة الخارجيّة في بيانها «جميع الدول إلى تكثيف الجُهُود لاستلام رعاياها المنخرطين ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابيّ من الأطفال المُودَعين مع أمهاتهم المحكومات لدى دوائر الإصلاح العراقية, إضافة إلى الأحداث الذين انتهت مُدَّة محكوميتهم».

يذكر أنَّ وزارة الخارجيّة كانت قد شاركت في عدد من عمليّات ترحيل الأطفال من مختلف الجنسيّات، وعددهم (473) ومنها: (الروسيّة, والطاجيكيّة, والأذريّة, والألمانيّة, والفرنسيّة, والجورجيّة, والبيلاروسيّة, والفنلنديّة, والأوكرانيّة, والتركيّة).