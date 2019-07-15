الرأسمالية التقدمية تخلق اقتصادا أكثر استدامة وعدالة وتحد من استلاب الثروات

سياسات للاهتمام بالناس والبيئة

الصباح الجديد – متابعة:

تشغل مسألة التغير المناخي واستلاب الشركات الكبرى للثروات والتفاوت بين الناس، اذهان الاقتصاديين في مختلف انحاء العالم، وفيما توصف السياسات الاقتصادية بسياسات السوق الحرة او الاشتراكية، يرى الاقتصاديان كلير براون وسيمون سولستروم ، ان هذا التوصيف يربك عامة الناس في الولايات المتحدة، سيما وانه يشكل مفهوما خاطئا حين تصير الراسمالية مرادفة للأسواق الحرة، وهي التي تشمل جميع الأنظمة الاقتصادية التي تسمح بالملكية الخاصة، من الأسواق الحرة إلى الديمقراطية الاجتماعية، حسبما يرى كل من براون وسولستروم.

يقول هذان الاقتصاديان في تقرير نشر لهما مؤخرا تحت عنوان “ما تحتاج أميركا إلى فهمه حول الرأسمالية”:

إن الرأسمالية التقدمية من الممكن أن تساعد بشكل كبير في الحد من استلاب الثروات، وخلق اقتصاد أكثر استدامة وعدالة. وتدعو الميزانية الأخلاقية للفقراء إلى إنشاء براج اجتماعية تقدمية تمول عن طريق الضرائب وإعادة توجيه الإنفاق الفيدرالي القائم.

أنشأ فريقنا البحثي في جامعة كاليفورنيا في بيركلي مؤشر سياسة الرخاء المشترك المستدام لقياس السياسات التي تدعم حياة ذات مغزى في ظل عالم مستدام. يصنف المؤشر 50 دولة استنادا إلى ثلاثة معايير عريضة: السياسات المعنية بتنظيم الأسواق بما يتفق مع القواعد والضرائب؛ وتدابير حماية البيئة؛ والبرامج الحكومية التي تدعم شعبا موفور الصحة ومتعلم جنبا إلى جنب مع البنية الأساسية لحقوق الإنسان التي تعمل على إنشاء مجتمع يؤدي وظيفته على النحو الصحيح. ومن خلال جمع البيانات حول 50 مؤشرا للسياسات، يوفر مؤشر سياسة الرخاء المشترك المستدام خريطة طريق عملية نحو إنشاء اقتصاد يهتم بالناس والبيئة.

ينبغي لجميع المرشحين للرئاسة الأميركية أن يقدموا خططهم للاقتصاد حتى يتسنى للناخبين تقييم الكيفية التي قد تؤثر بها البدائل المختلفة على جودة حياتهم. ويحتاج الناس إلى معرفة ما إذا كانوا سيحصلون على الرعاية الصحية، والتعليم العالي، ورعاية الطفل، إلى جانب وظيفة آمنة تدفع أجرا لائقا وتتيح الوقت لحياة متوازنة مع الأسرة، والأصدقاء، والمجتمع.

من المؤكد أن هذه التوقعات والمطالبات ليست كثيرة على مواطني دولة غنية. فأميركا تتمتع بالموارد اللازمة لخلق اقتصاد رأسمالي أفضل، ونحن نعرف أي السياسات يمكنها تحسين الرفاهة اليوم ومن أجل أجيال المستقبل. والآن تحتاج الولايات المتحدة إلى انتخاب رئيس وكونجرس يمكنهما بناء هذا النظام الجديد.

