شمول الراسبين بثلاثة دروس في امتحانات البكالوريا للابتدائية والمتوسطة بالدور الثاني

بغداد ـ الصباح الجديد:

قررت وزارة التربية امس الاثنين، السماح لطلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط الراسبين بثلاثة دروس بإداء امتحانات الدور الثاني.

وقالت الوزارة في بيـان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن “هيئة الرأي التي ترأسها وزير التربية وكالة قصي السهيل قررت السماح للطلبة الراسبين بثلاثة دروس في مرحلة الثالث المتوسط والسادس الابتدائي بإداء امتحانات الدور الثاني بدلاً من درسين”.

واعتبرت أن “هذا الإجراء جاء تزامنا مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد”.

وكانت أطراف شعبية وسياسية واسعة انتقدت أداء وزارة التربية والقائمين عليها نتيجة تدني نسب النجاح بعد اعلان نتائج امتحانات الثالث متوسط.