كرار حيدر.. ناشئ واعد في رياضة الفن النبيل

بغداد ـ الصباح الجديد:

احرز اللاعب الموهوب كرار حيدر مواليد 2004 لقب بطولة أندية العراق لفئة الناشئين عندما فاز بالضربة القاضية في النزال النهائي لوزن 48 كغم، ليسهم هذا الإنجاز في تعزيز طموحاته بالوصول إلى الافضل ضمن مجموعة الموهوبين في المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية بالملاكمة.

يقول انه اتى إلى المركز الوطني ليتدرب باشراف الكابتن رسول جبر عن طريق عمه بطل آسيا امير كاظم، وانخرط في التدريبات منذ اكثر من سنة، اشترك في بطولة المراكز الوطنية وفاز بالمركز الاول ثم نال الذهب في بطولة أندية العراق للناشئين ليشارك في فوز المركز الوطني باللقب.

يضيف: اتمنى تحقيق المزيد من الإنجازات، ففي المركز الوطني جميع المقومات متوفرة والتدريبات منتظمة واللاعبين في تطور واضح من الجانب الفني، وانا اتابع نزالات الملاكمين الأبطال السابقين عبر شاشات التلفزة كالبطل الآسيوي اسماعيل خليل والكابتن ابراهيم جمعة ورسول جبر، ومن الجيل الحالي يشدني البطل وحيد عبد الرضا وكرار كاظم سهم وسجاد طالب، وتبقى الأمنية الكبرى هي الحصول على لقب بطل العرب والقارة والتأهل إلى الأولمبياد المقبل.