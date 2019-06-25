ائتلاف النصر يهدد بطلب حل الحكومة واحلال أخرى قادرة على النهوض بمسؤولياتها الوطنية

حملها مسؤولية خرق بقانون الموازنة

بغداد ـ الصباح الجديد:

حمل ائتلاف النصر امس الثلاثاء، الحكومة كامل المسؤولية عن خرق لقانون الموازنة الاتحادية يتعلق بامتناع سلطات اقليم كردستان تسديد واردات النفط الى السلطات الاتحادية، فيما هدد بالمعارضة الكلية.

وذكر الائتلاف، في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إننا “نحمل الحكومة العراقية كامل المسؤولية عن الخرق القانوني لقانون الموازنة الاتحادية بما يتعلق بامتناع سلطات اقليم كردستان تسديد واردات النفط الى السلطات الاتحادية”.

وأضاف، أن “سلطات الاقليم تشترط دفع ديون الاقليم وغيرها مقابل تسليمها واردات النفط خلافا لقرارات المحكمة الاتحادية، وقانون الموازنة الذي جاء لصالحها اصلا”.

وأكد الائتلاف، أن “الثروة الوطنية وسيادة الدولة وحقوق الشعب بعربه وكرده وتركمانه وباقي مكوناته ليست ملكا للسلطات المحلية والمركزية لتفعل بها ما تشاء، وهو خلاف المسؤولية والمصالح العليا للشعب والدولة”.

وأعلن ائتلاف النصر، أن “الاستمرار بالخروقات والتراجع والضعف الحكومي سيدفع بالنصر الى اعلان المعارضة الكلية للحكومة ويطالب بحلها وتشكيل حكومة جديدة قادرة على النهوض بمسؤولياتها الوطنية”.