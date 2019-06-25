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  • النائب آراس حبيب: لم يعد ثمة مبرر لأي قصور في ميادين العمل لا سيما على الصعيد الأمني

النائب آراس حبيب: لم يعد ثمة مبرر لأي قصور في ميادين العمل لا سيما على الصعيد الأمني

شؤون عراقية
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بارك عضو مجلس النواب عن بغداد آراس حبيب كريم ، نيل الوزراء الجدد ثقة مجلس النواب، مبيناً أنه لم يعد ثمة مبرر لأي قصور في ميادين العمل لا سيما على الصعيد الأمني.
وقال حبيب: “في الوقت الذي نبارك للسادة الوزراء الجدد نيلهم ثقة ممثلي الشعب، فإن أمامهم مسؤولية هي الأصعب في مسيرة كل واحد منهم المهنية والسياسية. فلقد تأخرنا كثيرا في إستكمال الكابينة”.
واضاف أن “بقطع النظر عن المبررات فإن ماحصل قد أكل من جرف الدولة كمؤسسات ومن جرف الحكومة كبرنامج واجب التنفيذ طبقا لتوقيتاته الزمنية”.
وتابع: “لم يعد ثمة مبرر لأي قصور في أي ميدان من ميادين العمل لاسيما على الصعيد الأمني حيث ما زلنا نواجه العديد من التحديات، إن كان على مستوى تجفيف منابع الإرهاب أو التصعيد في المنطقة. ومع إستكمال التصويت على مرشح التربية في غضون أيام فإن التكامل بين المؤسستين التشريعية والحكومية سيكون هاماً على صعيد تنفيذ الوعود والتعهدات التي قطعناها للشعب خصوصا إننا نمتلك الأموال اللازمة للعمل ومن المعيب القول إننا نحتاج الى إرادة للفعل”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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