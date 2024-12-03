  • الثلاثاء , 3 ديسمبر 2024
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون دولية
  • الدفاعات الجوية الروسية تدمر 15 طائرة مسيرة أوكرانية

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 15 طائرة مسيرة أوكرانية

شؤون دولية
التعليقات على الدفاعات الجوية الروسية تدمر 15 طائرة مسيرة أوكرانية مغلقة
130 views

الصباح الجديد ــ وكالات:
نقلت وكالة الإعلام الروسية، امس الاثنين، عن وزارة الدفاع قولها إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية خلال الليل.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: “تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية”.
وأضاف البيان: “دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 15 طائرة مسيرة أوكرانية، إذ تم تدمير ثمانية طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، واربع مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك، و2 فوق شبه جزيرة القرم وواحدة فوق مقاطعة بيلغورود”.

نبذة عن

avatar

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة