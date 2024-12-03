الدفاعات الجوية الروسية تدمر 15 طائرة مسيرة أوكرانية

الصباح الجديد ــ وكالات:

نقلت وكالة الإعلام الروسية، امس الاثنين، عن وزارة الدفاع قولها إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية خلال الليل.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: “تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية”.

وأضاف البيان: “دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 15 طائرة مسيرة أوكرانية، إذ تم تدمير ثمانية طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، واربع مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك، و2 فوق شبه جزيرة القرم وواحدة فوق مقاطعة بيلغورود”.