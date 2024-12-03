الإمارات والسعودية تؤكدان أهمية الحفاظ على استقرار المنطقة

الصباح الجديد ــ وكالات:

بحث رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الأوضاع في الشرق الأوسط، وأكدا على أهمية “حل الدولتين” لتحقيق الاستقرار بالمنطقة.

وجاء ذلك خلال لقائهما بقصر الروضة في مدينة العين الإماراتية ، التي وصلها بن سلمان، في زيارة خاصة وفق وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”.

وبحث الجانبان العلاقات المشتركة، ومسارات التعاون الثنائي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع بين البلدين.