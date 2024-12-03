حلب خارج سيطرة الحكومة السورية.. وواشنطن تطالب أنقرة بـ”خفض التصعيد”

متابعة ــ الصباح الجديد :

قال مصدران في الجيش السوري إن عناصر من فصائل شيعية مدعومة من إيران دخلت سوريا الليلة الماضية من العراق وتتجه إلى شمال سوريا لتعزيز قوات الجيش السوري التي تقاتل قوات المعارضة.

وذكر مصدر كبير في الجيش السوري لـ”رويترز” أن عشرات من مقاتلي قوات الحشد الشعبي العراقية المتحالفة مع إيران عبروا أيضاً من العراق إلى سوريا عبر طريق عسكري بالقرب من معبر البوكمال.

وتابع “هذه تعزيزات جديدة لمساعدة إخواننا على خطوط التماس في الشمال”، مضيفاً أن المقاتلين ينتمون لفصائل تشمل كتائب حزب الله العراقية ولواء فاطميون.

قالت منظمة إنسانية تديرها المعارضة السورية وتعرف باسم الخوذ البيضاء امس الإثنين إن ما لا يقل عن 25 شخصاً قتلوا في شمال غربي سوريا في غارات جوية نفذتها الحكومة السورية وروسيا.

وذكرت مصادر عسكرية أن طائرات مقاتلة روسية وسورية قصفت مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة في شمال البلاد ، في حين تعهد رئيس النظام السوري بشار الأسد بالقضاء على مسلحي المعارضة الذين اجتاحوا مدينة حلب.

وقال الجيش أيضاً إنه استعاد السيطرة على بلدات عدة اجتاحتها المعارضة المسلحة في الأيام القلية الماضية. وقال سكان إن هجوماً استهدف منطقة سكنية مزدحمة في وسط إدلب، وهي أكبر مدينة يسيطر عليها مسلحو المعارضة قرب الحدود التركية حيث يعيش نحو 4 ملايين شخص في خيام ومساكن موقتة.

وذكر رجال الإنقاذ في مكان الواقعة أن ما لا يقل عن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب العشرات.ويقول الجيش السوري وروسيا إنهما يستهدفان مخابئ قوات المعارضة وينفيان مهاجمة المدنيين.

هجوم منفصل

سيطرت فصائل معارضة موالية لتركيا امس الاول الأحد على مدينة تل رفعت الاستراتيجية في شمال سوريا بعدما كانت في أيدي القوات الكردية، وذلك في هجوم منفصل عن ذلك الذي شنته هيئة تحرير الشام وتمكنت خلاله من السيطرة على مدينة حلب، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد أن “فصائل الجيش الوطني، الموالي لتركيا، سيطرت على مدينة تل رفعت” القريبة من الحدود التركية وعلى قرى وبلدات مجاورة لها.

وتقع تل رفعت في جيب تسيطر عليه القوات الكردية وتحيط به مناطق تسيطر عليها الفصائل الموالية لتركيا والجيش السوري. وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مراراً بشنّ هجوم على هذا الجيب.

مساعدة روسية

يأتي ذلك بينما أعلن الجيش الروسي أنه يساعد الجيش السوري في “صد” فصائل معارضة في ثلاث محافظات بشمال البلاد، في إطار دعم موسكو نظام الأسد.

وقال الجيش الروسي في بيان مقتضب على موقعه إن “الجيش العربي السوري، بمساعدة من القوات الجوية الروسية، يواصل عمليته الهادفة إلى صد العدوان الإرهابي في محافظات إدلب وحماة وحلب”.

إقالة جنرال روسي

قال مدونون عسكريون روس الأحد إن موسكو أقالت سيرغي كيسيل الجنرال المسؤول عن قواتها في سوريا، بعد اجتياح مقاتلين من المعارضة مدينة حلب في أكبر تحد لرئيس النظام السوري بشار الأسد منذ أعوام.

وروسيا من حلفاء الأسد الرئيسين، وأوردت قناة “رايبار” المقربة من وزارة الدفاع الروسية ومدونة “فويني أوسفيدوميتيل” (المخبر العسكري) نبأ إقالة كيسيل البالغ 53 سنة.