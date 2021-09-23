الفيفا يفرض عقوبة على المجر في تصفيات كأس العالم

مودريتش يعود إلى قائمة كرواتيا

العواصم ـ وكالات:

تخوض المجر مباراتها المقبلة في تصفيات كأس العالم، بدون جماهير، عقب قرار الاتحاد الدولي (الفيفا) بمنع الجماهير من دخول الملعب وفرضه غرامة قدرها 200 ألف فرنك سويسري، على الاتحاد المجري بعد حوادث عنصرية خلال مواجهة إنجلترا الشهر الحالي.

وقال الفيفا إن هذه العقوبات، التي تشمل مباراة خلف أبواب مغلقة مع إيقاف التنفيذ، فُرضت على الاتحاد المجري «إثر قيام العديد من الجماهير بتصرفات عنصرية» خلال المباراة التي أقيمت في ملعب بوشكاش أرينا في بودابست وفازت بها إنجلترا (4-0).. وأضاف الفيفا في بيان «بعد تحليل جميع ملابسات القضية وخاصة خطورة الأحداث (أقوال وأفعال عنصرية وإلقاء مقذوفات وإشعال ألعاب نارية وغلق بعض مداخل المدرجات)، قررت لجنة الانضباط خوض المنتخب المجري مباراتيه المقبلتين ضمن مسابقات الفيفا بدون جماهير، على أن تكون المباراة الثانية مع إيقاف التنفيذ لفترة اختبار مدتها عامين».وستخوض المجر مباراتها المقبلة أمام ألبانيا في التاسع من تشرين الأول المقبل.وعاقب الاتحاد الأوروبي (اليويفا)، المجر بسبب حوادث عنصرية في بطولة أوروبا وستخوض مباراتين في منافسات اليويفا خلف أبواب مغلقة.

ولم يكن الاتحاد المجري متاحا على الفور للتعليق على العقوبات.وقالت محطة «آي.تي.في» التلفزيونية وشبكة «سكاي سبورتس»، إن مراسليهما سمعوا سخرية بعض الجماهير من المهاجم رحيم سترلينج والبديل جود بلينجهام بتقليد أصوات القردة ضدهما، خلال المباراة التي أقيمت في الثاني من الشهر الحالي.

وخلال المباراة ألقى بعض المشجعين الأكواب البلاستيكية، باتجاه لاعبي إنجلترا كما سقطت ألعاب نارية في الملعب.وأظهرت لقطات مصورة أحد المشجعين، يؤدي حركات القردة في مدرجات ملعب بوشكاش أرينا، مع قيام أفراد اخرين بتصرفات مماثلة.

من جانبه، أعلن مدرب منتخب كرواتيا، زلاتكو داليتش، أن لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، سيعود إلى صفوف الفريق في تشرين أول المقبل، للمشاركة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، بعد غياب 3 مباريات دولية بسبب الإصابة.وقال داليتش لدى الكشف عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في المعسكر استعدادا لمواجهة قبرص وسلوفاكيا: «نحن سعداء بشكل خاص بعودة لوكا مودريتش، الذي يشكل، كلاعب وقائد، أهمية كبيرة بالنسبة لنا».وأضاف أن المنتخب يحتاج إلى «تأكيد ما تم تحقيقه حتى الآن بست نقاط إضافية، سنحتاج من أجلها إلى التركيز الكامل والوحدة»، كما جرى في المباريات السابقة.ورغم غياب قائدها إلا أن كرواتيا حققت سبع نقاط من أصل تسع نقاط ممكنة في أيلول، وهي الآن متصدرة المجموعة الثامنة برصيد 13 نقطة مثل روسيا، تليها سلوفاكيا وسلوفينيا ومالطا وقبرص.

وسيلتقي وصيف بطل العالم مع منتخب قبرص في 8 تشرين الأول في لارنكا، وبعد ثلاثة أيام، سيلعب أمام سلوفاكيا في أوسييك (كرواتيا).. وأعلن داليتش أن المنتخب الوطني سيبدأ معسكره يوم 4 تشرين الأول في زغرب حيث سيتدرب حتى السابع من نفس الشهر، قبل أن ينطلق إلى لارنكا، ومنها سيتواجه إلى أوسييك.

وفي سياق تحضيرات المنتخب الأوروبية لمباريات التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، تعيين شتيفان كونتس مديرا فنيا للمنتخب الأول.وذكر الاتحاد التركي في بيان: «توصلت اللجنة التنفيذية للاتحاد التركي لكرة القدم لاتفاق مع المدرب الألماني شتيفان كونتس، لتدريب المنتخب الأول».وقاد كونتس (58 عاما) المنتخب الألماني تحت 21 عاما للفوز بلقب أوروبا في نسختي 2017 و2021 ووصل لنهائي 2019.ويتولى كونتس تدريب المنتخب التركي خلفا لشينول جونيش قبل الجولات الحاسمة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.وقال حميد ألتينتوب، المدير العام للمنتخب التركي، إن كونتس كان المرشح الأبرز لتدريب الفريق، بينما تم ترشيح يورجن كلينسمان، المدير الفني السابق للمنتخب الألماني، أو اندري شيفشينكو، مدرب المنتخب الأوكراني.واضطر جونيش للرحيل عن المنتخب التركي بعد نتائج سلبية في الأشهر الأخيرة، من بينها الخروج من بطولة أمم أوروبا «يورو 2020» من دور المجموعات بعد خسارة 3 مباريات، بالإضافة للخسارة 1-6 أمام المنتخب الهولندي في تصفيات المونديال قبل أسبوعين.وتراجع المنتخب التركي للمركز الثالث في مجموعته بالتصفيات خلف منتخبي هولندا والنرويج، بعد بداية واعدة مطلع العام، علما بأن متصدر المجموعة يتأهل مباشرة لبطولة كأس العالم التي تقام في قطر العام المقبل.ولم يتأهل المنتخب التركي لكأس العالم منذ حصوله على المركز الثالث بشكل مفاجئ في 2002، وستكون أول مباراة يتولى فيه كونتس قيادة المنتخب التركي أمام النرويج في تشرين أول المقبل، وبعدها بثلاثة أيام سيواجه مضيفه منتخب لاتفيا.