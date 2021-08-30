شراكة لإطلاق منصة للرياضات الإلكترونية تعتمد على شبكة اتصالات وانترنت سريع

بغداد ـ خاص:

في حدث كبير نظم في قاعة اعدت خصیصاً لهذا الحدث في بغداد و وسط اجواء ممیزة، حضر 250 من عشاق البث والألعاب الإلکترونیة توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركة آسياسيل للإتصالات والإتحاد العراقي للرياضات الإلكترونية IQESF. يمثل هذا الاتفاق رعاية لإطلاق أحدث وأضخم منصة ألعاب باسم GameCell بدعم من آسياسيل وتنفيذ من الإتحاد والتي ستعتبر أول منصة ألعاب الكترونية من نوعها في العراق.

وكان الحدث نفسه أحد أكثر الفعاليات ضخامةً من نوعها، من حيث التنظيم والحضور التي شهدتهما بغداد في السنوات الأخيرة. تم تصميم تجربة شاملة باستخدام موضوعات الألعاب ،ومنها أزياء تنكرية، روبوتات عملاقة، محطات الألعاب، معرض لمجسمات شخصيات الألعاب، عروض الضوء والليزر، والبطولات الودية، التي كانت جزء بسيط من الأنشطة التي استعملت فيالحفل الذي جرى على مساحة هائلة والتي تم تنفيذها وسط بغداد. یأتي هذا لتأكيد أن آسياسيل تتعهد بخدمة مستخدميها من عشاق البث واللاعبين الإلکترونیین بأفضل الخدمات. وبعد إطلاق الحدث الرائع، وقعت السيدة چرا حسين، المدير التنفيذي لوحدة العمل التجارية في آسياسيل، والسيد حيدر جعفر، رئيس الاتحاد العراقي للرياضات الإلكترونية، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بينهما. وستكون آسياسيل شركة الاتصالات العراقية الأولى والوحيدة لدعم محبي الألعاب الإلکترونیة والبث بتقنيتها المتفوقة والإنترنت السريع، في حين سينظم الإتحاد”IQESF” بطولات عديدة على مدار العام مدعومة بخدمة الجيل الرابع من آسياسيل بعد هذه الاتفاقية.

“اللاعبين وعشاق البث هم قسم كبير من عملائنا. لفترة من الوقت ،لم يكونوا راضين عن سرعة الإنترنت المقدمة بسبب حدود قدرة الجيل الثالث، لكن منذ إطلاق خدمات الجيل الرابع من آسياسيل ومباشرة بعد الترخيص الرسمي الحكومي قبل بضعة أشهر، تغيرت الأمور كثيرًا حيث تمكنا من تلبية احتياجات عملائنا منسرعة البيانات”، صرح السيد عمر فالح، مدير العلاقات العامة والاتصال في آسياسيل “إستمعنا إلى احتياجاتهم، وعززنا خدماتنا على مدار الساعة لتحسين سرعة البيانات بطريقة تخدم حاجة المستخدمين، وخاصة مجتمع الألعاب والبث. نحن نعلم أن الجمهور التقني وجمهور الألعاب الإلكترونية لم ينظر إليهماالمجتمع بلطف دائماً؛ ومع ذلك، فإن آسياسيل سعيدة بتبني هذه الشريحة الفعالة وأن تكون الشركة الوحيدة للاتصالات التيتدعمها وتكرس منتجاتها وخدماتها لخدمة هذه الشريحة بشكل أفضل. وقد أثمر العمل الشاق الذي قمنا به مؤخرًا، حيث احتلتآسياسيل للتو المرتبة الأولى في العراق من حيث السرعةوالتغطية. نحن سعداء بتوقيع هذا الاتفاق مع الاتحاد العراقي للألعاب الإلكترونية كنية حقيقية من آسياسيل لدعم مجتمع الألعاب الإلكترونية. منصة GameCell، التي أطلقناها اليوم،هي مكان للاعبين وعشاق البث للتجمع ولعب الألعاب وتبادل الخبرات والمشاركة في البطولات حيث سنقوم، كآسياسيل، بتقديم الرعاية المادية والدعم الفني واستضافة مركز البيانات ودعم مطوري الألعاب والعديد من المفاجآت القادمة. وستحرص آسياسيل على تغيير وجهة نظر المجتمع تجاە لاعبي الرياضات الإلكترونية”.

بدوره رئيس الاتحاد العراقي للرياضات الإلكترونية السيد حيدر جعفر قال: “يشرفنا أن نتلقى الدعم من شركة عراقية كبرى وأسرع شركة اتصالات في العراق – آسياسيل. لطالما كان لاعبوا اونلاین واصحاب البث مخلصين لعلامة آسياسيل التجارية، حتىقبل هذه الالتفاتة الكبيرة. توفر آسياسيل إنترنت سريع مستقر نحتاجه كلاعبين للعب الرياضات الإلكترونية الخاصة بنا. هنا كحاجة ماسة إلى المنصة “GameCell” الجديدة التي سنديرها لآسياسيل. نحن سعداء أن آسياسيل تدعمنا ماديًا وتكنولوجياً.الألعاب الآن أسرع مع آسياسيل”.