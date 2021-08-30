كلية العلوم في جامعة البصرة تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات المنهجية للأرتقاء بالمسيرة العلمية

أحد تدريسييها حصل على جائزة أفضل براءة اختراع دولية لعام ٢٠٢٠

البصرة ـ سعدي السند:

بأشراف عميد كلية العلوم في جامعة البصرة الدكتور موفق الشهوان وبالتعاون والتنسيق مع اعلام الكلية واصل مكتبنا في البصرة متابعة جانب من أنشطة وفعاليات كلية العلوم.

السلامة العامة وأمن المختبرات العلمية

فقد نظمت كلية العلوم ندوة بعنوان السلامة العامة وأمن المختبرات العلمية .

وتضمنت الندوة محورين تم تقديمهما من قبل الدكتور محمد جاسم الاسدي والدكتور ميثم عبدالله علي ، تهدف الندوة إلى التعريف بالمختبرات وكيفية التعامل مع المواد والاجهزة المستخدمة فيها و التعرف على مصادر الخطر في المختبرات وتضمنت الندوة طرق الوقاية والامان ومعرفة الاسعافات الاولية للمواد الموجودة في المختبر واوصت الندوة الى أهمية وجود انظمة السلامة والحريق وتوفر اجهزة الاستشعار عن الحريق المتطورة

تدريسي يحصد جائزة أفضل براءة اختراع دوليه

وحصد التدريسي في كلية العلوم الدكتور صلاح شاكر هاشم من قسم علوم الكيمياء جائزة أفضل براءة اختراع دوليه في الشرق الأوسط لعام ٢٠٢٠ من الاتحاد الدولي للمخترعين (IFIA) في سويسرا .

وقال الدكتور شاكر ان براءة الاختراع تعد اول اختراع عراقي يحصل على هذه الجائزه منذ تأسيس الاتحاد الدولي للمخترعين لحد الان وقد تم توثيق ذلك على موقعهم الرسمي .

واضاف شاكر ان براءة الاختراع والتي حصدت الجائزة كانت حول تصنيع متحسس بوليمري خاص بايونات الرصاص

ويتضمن الاختراع استخدام فكرة الطبعه الجزئيه البوليمريه لعمل قالب متخصص لايون النحاس لا يتداخل مع بقية الايونات وبكفاءه عاليه جدا وتم تصنيع متحسس بوليمري لهذا الغرض .

قياس التوصلية الكهربائي باستخدام المجسات الاربعة حاسوبيا

ونوقشت دراسة في كلية العلوم بجامعة البصرة بعنوان (قياس التوصلية الكهربائية باستخدام المجسات الاربعة حاسوبيا) للطالب بان جبار رمضان .

تهدف الدراسة الى استخدام الحاسوب في عملية القياس للتوصيلية الكهربائية و تضمنت الدراسة تصنيع منظومة لقياس التوصلية الكهربائية واوصت الدراسة الى ضرورة استخدام التقنيات الالية في عمليات القياس لما تمتاز به من الدقة والسرعة

نظم قسم علم البيئة بكلية العلوم محاضرة علمية عبر الانترنت ضمن دورات التدريب الصيفي عن التقانات البيئية المستخدمة لمعالجة تلوث المياه والتربة.

تضمنت المحاضرة التي القتها الدكتورة اسيا فاضل عبد الله التدريسية بقسم علم البيئة التعريف بمصادر التلوث المختلفة وطرق المعالجة المناسبة لها تبعا لنوع الملوث وكمية التلوث.

وتطرقت المحاضرة إلى طرق المعالجة الفيزيائية المستخدمة لمعالجة المياه الملوثة .

تناولت المحاضرة التعريف بالمعالجة الحيوية البكتيرية ودورها الفعال في معالجة المياه والتربة الملوثة بالهيدروكاربونات النفطية وغيرها من الملوثات.

المؤتمر الدولي الأول المتقدم في التكنولوجيا الهندسية

وتم اختيار ا الدكتور هادي سلمان اللامي التدريسي في كليه العلوم قسم الكيمياء كعضو للهيئة المشرفة على المؤتمر الدولي الأول المتقدم في التكنولوجيا الهندسية، الذي سيعقد في شنغهاي بالصين في يومي 5 و6 مارس 2022، وللمؤتمر أهداف علمية وتعليمية ومجتمعية طموحة للغاية من خلال الحفاظ على المعرفة والنهوض بها من خلال الأبحاث المبتكرة لإيجاد حلول للمطالب المجتمعية الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير أحدث التقنيات.

أختيار تدريسي من كلية العلوم كسفير اكاديمي يُمثل العراق

وأُختير الدكتور علي حسين رشك التدريسي في قسم علوم الفيزياء كمتحدث رئيسي للجلسه الافتتاحية في مؤتمر المانيا.

وقال رشك لقد تم اختياري كسفير اكاديمي في المؤتمر الدولي الذي سيعقد في مدينة ميونخ بالمانيا في الشهر الخامس من سنة ٢٠٢٢ ومتحدث رئيسي في الجلسه الافتتاحية للمؤتمر رافعا اسم العراق متمثلا بجامعة البصره في المحافل الدولية . واوضح رشك ان الهدف من مؤتمر الهندسه والبيئة – تحديات التوسع بالهندسه العمرانية على البيئة هو

طرائق جمع عينات المياه والرسوبيات والتربة

ونظم قسم علم البيئة بكلية العلوم في جامعة البصرة محاضرة علمية عبر الانترنت ضمن دورات التدريب الصيفي عن طرائق جمع عينات المياة والرسوبيات والتربة واستخلاص وقياس الملوثات فيها.

تضمنت المحاضرة التي القتها الدكتورة مكية مهلهل خلف التدريسية بقسم علم البيئة التعريف بالأدوات الخاصة بجمع العينات حسب نوع الملوثات المراد دراستها وكمية التلوث.

وتطرقت المحاضرة إلى الطرائق العلمية المعتمدة عالمياً في استخلاص تلك الملوثات والتعريف بالأجهزة المناسبة لقياس هذه الملوثات وآلية عمل كل منها .

وتناولت المحاضرة اليات استخلاص وقياس بعض الملوثات كالعناصر النزرة والمركبات الهيدروكربونية النفطية ( الاليفاتية والاروماتية).

دراسة عددية للتدفقات النيوتونية المضغوطة

ونظمت كلية العلوم حلقة نقاشية بعنوان دراسة عددية للتدفقات النيوتونية المضغوطة وهدفت الحلقة الى الدراسة بالمعادلات التفاضلية التي تستخدم لوصف سلوك السائل القابل للانضغاط. وتضمنت الحلقة التي حاضرت فيها طالبة الدراسات العليا فاطمة عبدالرزاق محمد توضيح لكيفية استخدام المعادلات التفاضلية الجزئية Naiver-Stoke لوصف حركة السائل وهي مجموعة المعادلات من معادلة الاستمرارية للحفاظ على الكتلة والوقت المعتمد على معادلات الزخم.