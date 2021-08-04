الجامعة التقنية الجنوبية تنفذ العديد من الأنشطة والفعاليات التخصصية للارتقاء بمسيرتها العلمية

محافظ البصرة أكد مواصلة تقديم الدعم لها

البصرة ـ سعدي السند:

شهدت زار كليات ومعاهد الجامعة التقنية الجنوبية خلال شهر تموز الماضي تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات التخصصية لخدمة العملية التدريسية وخدمة المجتمع.

محافظ البصرة استقبل وفدا من الجامعة التقنية الجنوبية

فقد استقبل محافظ البصرة المهندس أسعد العيداني وفدا من الجامعة التقنية الجنوبية برئاسة الدكتور ربيع هاشم ثجيل العباسي .

وجرت خلال الزيارة استعراض مشاريع البنية التحتية المتوقفة منذ سنوات والآلية الخاصة بتسريع وتيرتها فضلا عن تقديم الدعم الجديد لمشاريع تأمل الجامعة ان تنفذها المحافظة .

العباسي أوضح ان هذه الزيارة تأتي في اطار التعاون الدائم بين الحكومة المحلية والمؤسسات التعليمية لتأطير العمل العلمي والاكاديمي بالدعم المهم من المحافظة كون الجامعة هي الرافد الحقيقي لكل المؤسسات الخدمية العاملة في مجالات التقنية التكنلوجية والصحية والإدارية .

من جانبه عبر محافظ البصرة عن ارتياحه لهذه الزيارة مشددا على ان المحافظة ستقوم بتذليل كل الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع المتوقفة أو المتلكئة بالإضافة الى الاتفاق على ادراج مشاريع جديدة تخدم الجامعة في مجالات أجهزة المختبرات أو الأبنية الضرورية .

الوفد ضم عميد الكلية التقنية الهندسية وعميد الكلية التقنية الإدارية البصرة ومدراء اقسام الاعمار والمشاريع والاعلام.

المشاركة في اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع TVET

وشارك رئيس الجامعة التقنية الجنوبية الدكتور ربيع هاشم ثجيل العباسي في اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع 2TVET

والخاصة بخلق فرص العمل من خلال تعزيز نظام التعليم التقني والمهني في العراق

وتضمن الاجتماع الذي حضره مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووكيل وزارة التربية ورؤساء الجامعات التقنية وممثلو وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والتخطيط وممثلو سوق العمل وهيئة المستشارين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء فضلا عن ممثلي اليونسكو والاتحاد الأوروبي ، توضيح دور ومسؤولية اللجان وأعضائها بالإضافة الى الفهم المشترك للنطاق الفعلي للمشروع والأنشطة التي سيتم تنفيذها لغرض الوصول الى النتائج .

كما تم في الاجتماع تقديم عرض تقديمي حول النظرة العامة على خطة العمل والتغيرات التي تم اجراؤها على أساس الاجتماعات وحلقات العمل السابقة وتشكيل مجموعات العمل الفنية والاستعدادات الخاصة بتطبيق مسار بولونيا في الجامعات التقنية كذلك مسوحات سوق العمل وضمان الجودة والتدريب المبني على الكفاءة للمدارس المهنية .

العلامات البيوكيميائية للتنبؤ بتليف الكبد في المرضى المصابين

ونوقشت في الجامعة التقنية الجنوبية دراسة العلامات البيوكيميائية للتنبؤ بتليف الكبد في المرضى المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي المزمن نوع B وC وتناولت الدراسة التي قدمها بها الباحث مصطفى سلمان حسن دراسة وتحليل حالة تتألف من ١٨٦ عينة دم شملت 135 مريضا مصابا بالتهاب الكبد من النوعين بي وسي

اما التوصيات فقد بينت ان من قياس المعاملات الكيميائية الحيوية الاساسية يمكن كشف تليف الكبد في التهاب الكبد نوع بي وسي و بدقة عالية

مضمون الدراسة : ان التهاب الكبد الفيروسي من النوع والنوع C قد يسببان تليف كامل للكبد وكذلك سرطان الكبد .مما يؤدي لفقدان وظائف الكبد، و الفقد الكلي لوظائف الكبد سوف يسبب الوفاة .

الهدف من الدراسة : هو دراسة تليف الكبد في مرضى التهاب الكبد الفيروسي المزمن نوع B وC بواسطة المؤشرات الحيوية المصلية وتقييم الدقة التشخيصية لهذه المؤشرات الحيوية، وكذلك دراسة الرتباط بين المتغيرات.

اهم التوصيات : بان هناك عالقة واضحة بين تليف الكبد في داء الكبد الفيروسي نوع B وC مع العلامات البيوحياتية والتي اظهرت تقييم عالي وبالتالي من خلال قياس هذة الفحوصات التنبأ بتليف الكبد المبكر وبدقة عالية

وناقشت كلية الدراسات العليا ضمن الجامعة التقنية الجنوبية دراسة حول ارتباط الاضطرابات

الهرمونية والأيضية بمستوى فيتامين د في المصل لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض في محافظة ذي قار جنوبي العراق للباحث شعلان حشيش بدن في كلية التقنيات الصحية والطبية قسم تقنيات التحليلات المرضية.

وتضمنت الرساله دراسة 90 عينة منها 60 امراه متزوجه عقيمه مصابه بمتلازمه تكيس المبايض30 امراه متزوجه في صحة جيدة للمقارنه .

للمقارنه بين المجموعتين حول فيتامين د وعلاقته بالاضطرابات الهورمونيه والايضيه لدى النساء المصابات بمتلازمه تكيس المبايض وقد وجد العلاقه بين المجموعتين هنالك إرتباط طردي بين الهرمون المضاد المولر AMH) والهورمونات (بروجستيرون وتستستيرون والهورمون الملوتن والهرمون المحفز للجريب. ) وكذلك الكلوكوز وارتباط عكسي مع فيتامين د والاسترايول والدهون المنخفضة الكثافة وجود علاقة طرديه بين فيتامين د والدهون منخفضة الكثافه والاسترادايول كذالك وجود علاقه عكسيه بين فيتامين د والهورمون المضاد للمولر (AMH) تهدف الدراسة الى معرفة علاقة نقص فيتامين د وتاثيره على الهورمونات والدهون لدى النساء المصابات بتكيس المبايض. حيث وجد هنالك ارتباط وثيق بإنه نقص فيتامين د سبب رئيسي في الاضطرابات الهورمونيه والايضية (الدهون والكلوكوز ) حيث كانت التوصيات هي دراسه فيتامين د باعتباره العامل المهم في امراضيه تكيس المبايض لدى النساء .

كذالك دراسه فيتامين د كعامل مساعد لعلاج متلازمه تكيس المبايض والتوصية التالية هي دراسه السايتوكينات كعامل مهم في امراضية تكيس المبايض .