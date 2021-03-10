اعلن القائمون على مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي ، ان فعاليات المهرجان ستنطلق في ال11 من نوفمير 2021 الى ال 20 منه ، بمشاركة العديد من صناع السينما العربية والعالمية ، حيث سيتضمن المهرجان عروض العديد من الافلام المهمة ، كما سيشهد المهرجان انعقاد العديد من الندوات والورش الفنية السينمائيةويتألف الفريق الاداري للمهرجان من :-
مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يعلن عن انطلاق فعاليات في ال11 من نوفمبر الى ال20 منه
مارس 10, 2021
التعليقات على مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يعلن عن انطلاق فعاليات في ال11 من نوفمبر الى ال20 منه مغلقة
0 views
نبذة عن الصباح الجديد
التعليقات مغلقة