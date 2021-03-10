  • الأربعاء , 10 مارس 2021
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • ملاحق
  • مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يعلن عن انطلاق فعاليات في ال11 من نوفمبر الى ال20 منه

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يعلن عن انطلاق فعاليات في ال11 من نوفمبر الى ال20 منه

ملاحق
التعليقات على مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يعلن عن انطلاق فعاليات في ال11 من نوفمبر الى ال20 منه مغلقة
0 views

اعلن القائمون على مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي ، ان فعاليات المهرجان ستنطلق في ال11 من نوفمير 2021 الى ال 20 منه ، بمشاركة العديد من صناع السينما العربية والعالمية ، حيث سيتضمن المهرجان عروض العديد من الافلام المهمة ، كما سيشهد المهرجان انعقاد العديد من الندوات والورش الفنية السينمائيةويتألف الفريق الاداري للمهرجان من :-

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة