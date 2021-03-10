مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يعلن عن انطلاق فعاليات في ال11 من نوفمبر الى ال20 منه

اعلن القائمون على مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي ، ان فعاليات المهرجان ستنطلق في ال11 من نوفمير 2021 الى ال 20 منه ، بمشاركة العديد من صناع السينما العربية والعالمية ، حيث سيتضمن المهرجان عروض العديد من الافلام المهمة ، كما سيشهد المهرجان انعقاد العديد من الندوات والورش الفنية السينمائيةويتألف الفريق الاداري للمهرجان من :-